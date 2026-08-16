鹿城发布 2026-08-16 10:01:11

8月14日，飞擎智能体工场落地中国（温州）智能谷山水智创中心，依托“集中采购、批量折扣、低价供给”的核心模式，工场将致力于把高深的AI技术变为中小企业“用得起、上手快”的日常工具，以平台之力撬动产业之变，助推鹿城加速打造人工智能创新发展先行区。

在日前召开的区委十届十次全体（扩大）会议上，鹿城提出要准确把握人工智能大时代赋予“创新鹿城”建设的重大机遇，推动人工智能全方位赋能千行百业。

8月14日，飞擎智能体工场落地中国（温州）智能谷山水智创中心，正是对这一战略的快速响应与扎实起步——依托“集中采购、批量折扣、低价供给”的核心模式，工场将致力于把高深的AI技术变为中小企业“用得起、上手快”的日常工具，以平台之力撬动产业之变，助推鹿城加速打造人工智能创新发展先行区。

当前，鹿城鞋服、跨境电商、科创等领域中小企业数量庞大，AI转型意愿强烈。温州市数据集团调研显示，2026年一季度，温州制造业领域Token消费量环比增长2261%，一人公司（OPC）增长706%。然而，独立采购AI算力成本高、本地专业运营服务供给不足，成为企业转型升级的痛点。

飞擎智能体工场的落地，正是补上这一短板的关键拼图。由鹿城区工业发展集团联合温州移动共同参股浙江飞擎人工智能科技有限公司，搭建鹿城本地化Token算力运营平台，以国有资本引导赋能区域数字产业发展。浙江飞擎人工智能科技有限公司是深耕AI大模型与智能体（Agent）赛道的综合服务商，核心提供大模型部署落地、行业智能体定制等FDE企业级AI服务，具备成熟的算力分销体系与全链路企业AI服务运营能力。

浙江飞擎人工智能科技有限公司负责人郑昌峰打了个比方：“相当于我们变成一个大的批发商。”飞擎智能体工场的作用就是把分散的需求归拢起来，用整个温州市场的Token总量去跟上游议价。

而针对不同行业、产业及细分品类的特点，工场还可以为企业匹配并搭建适合的智能体。模型部署完成后，企业可自行进行后续的迭代与运营，平台持续提供算力和Token支持。运营中心的核心客户覆盖中小制造企业、跨境电商、生态服务商以及内容创作者。

郑昌峰说，工场最实在的价值，就是把听起来高大上的AI技术，变成企业用得起、上手快的实用工具。针对鞋服、商贸、制造等鹿城优势产业，工场已开发出成熟的智能体解决方案——包括专业市场可启用24小时智能客服，制造企业能实现库存调度与数据巡检，日常办公则有协同智能体提升效率等等。企业无需耗费大价钱、招引高端人才自建算法团队，只要按需选用，就能即可实现从“人力驱动”向“智能驱动”的升级。

在实施路径上，工场分三个递进阶段推进：短期以普惠供给降低企业AI应用门槛，实现引流；中期叠加Agent封装、行业智能体开发等增值服务，增强用户粘性，形成可持续运营闭环；长期通过Token采购、分发、结算在本地沉淀，吸引上下游企业集聚，推动区域智能经济生态成形。合资公司也拿出了真金白银的支持，拟通过采购不低于3000万元的Token资源，以批量采购带来的阶梯价格优势引导企业通过鹿城通道采购，撬动更大规模的上下游生态营收。

现场还同步举行了中国移动浙南AI运营中心入驻仪式。该中心依托中国移动“4+N+31+X”全国一体化算力网络和温州移动一站式Token服务平台（WZMoMA），汇聚全国算力资源和300余款主流大模型，围绕算力供给、模型服务、Token运营和技术支撑等方面，为本地企业提供一站式AI服务。

不止于集采，飞擎智能体工场与中国移动浙南AI运营中心更像是一颗播撒在中国（温州）智能谷的“金种子”，将带动整个区域AI生态的繁荣。它同时扮演着“连接器”和“孵化器”的角色——一方面打通产学研堵点，联动本地科创平台、高校院所，围绕产业真实痛点做技术攻关，让科研成果直接落地到企业生产经营的场景里；另一方面聚人才、孵项目，吸引外地AI技术人才来鹿城发展，也给本地创业者、高校毕业生提供技术底座和实训机会，孵化一批智能体领域的初创团队。通过串起算力、模型、场景的全链条资源，与中国（温州）智能谷现有平台协同联动，这座“Token工厂”将推动鹿城AI创新形成完整闭环。

区委书记张崇波，区委常委、副区长王坚出席揭牌仪式。

来 源：鹿城发布

原标题： 温州，又添一座“Token工厂”！

记者 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com