从暑期关爱行动看民生温度 瓯海“榕光少年”拔节生长

潮新闻 2026-08-16 09:34:28

这是瓯海区第四年举办暑期素质拓展营行动，参加的孩子尽数来自民营企业员工、新居民、劳模工匠、道德典型人物以及新业态从业者家庭，100名孩子这里相聚，身穿统一营服，精神饱满地集结。

“增长了知识，结交了朋友，下次还要来！”8月14日，在瓯海区童沐阳光关爱行动暑期素质拓展营结营仪式上，来自温州市未来小学六年级学生吴启哲开心地说道。

这是瓯海区第四年举办暑期素质拓展营行动，参加的孩子尽数来自民营企业员工、新居民、劳模工匠、道德典型人物以及新业态从业者家庭，100名孩子这里相聚，身穿统一营服，精神饱满地集结。

瓯海区童沐阳光关爱行动暑期素质拓展营现场。记者 王艳琼 摄

瓯海区文明中心相关负责人介绍，该项关爱行动是当地未成年人思想道德建设领域深耕多年的系统布局，从“五类子女”的精准关爱，到“春泥计划”的持续深化，再到市级民生实事阵地的落地开花，一场关于未成年人文明素质提升的实践在瓯海大地上生动上演。

暑期关爱

让阳光种子播撒在孩子心间

站军姿、体验非遗手作、听道德模范讲故事……两天一夜时间里，瓯海暑期素质拓展营活动密集开展，首次参加活动的营员言言，直呼“好玩”。他的父亲陈铮，是温州好人、温州市道德模范。

“得知区里举办这项活动后，想也没想就帮儿子报名参加了。”陈铮告诉记者，自己是一名退役军人，暑期素质拓展营活动丰富，不仅能培养孩子团队意识、纪律意识，还能够让孩子在动手中了解本土文化，提升文明素养。

瓯海暑期素质拓展营开展军事训练。记者 王艳琼 摄

据了解，此次活动以“榕光少年 沐光而行”为主题，由区文明中心、区关工委、区总工会、团区委联合主办，瓯海区青少年活动中心、温州市学生实践学校协办。多部门协同发力，共同为孩子们搭建起一个集思想引领、劳动实践、心理关怀于一体的成长平台。

早在2023年，瓯海区首期暑期素质拓展营，以“喜迎亚运 少年有礼”为主题举办，主办方就在课程设置上融入了体能活动、传统文化等，希望传递孩子文明出行、低碳环保、友爱奉献等理念，展现阳光向上、少年有礼的精神面貌。

随着活动开展，“阳光种子”逐渐在新业态从业者、新居民、民营企业员工等重点群体子女的心间播撒。2024年的“强城有我 共美瓯海”暑期素质拓展营上，来自温州森一眼镜设计有限公司员工的孩子张子未，在结营时写下动人日记：这次暑期营让我依依不舍，‌感谢辛勤付出的老师和志愿者，‌让我在知识海洋中畅游，‌在技能训练中突破自我。

活动中，道德模范为孩子们讲故事。

2025年的活动以“喜遇园博 少年有礼”主题展开，结合“山水瓯海 家风传承”主题宣传月活动，在原先课程的基础上，特地融入了家风家训故事，以情景互动的方式，引导孩子们领悟优良家风的时代意义。

此类活动一年一主题、一年一开展，也体现该区未成年思想道德建设的持续性，该区每年将未成年人关爱活动融入各类节日、纪念日，年开展活动超200场次。

阵地延伸

打造民生实事标准化阵地

记者注意到，此次活动的举办地温州市学生实践学校，是一所公办综合性实践教育基地，2022年3月入选首批全国科普教育基地。场地内展馆类型多样，可以让儿童青少年沉浸式体验烟雾逃生、走进生命健康馆等。

学生在实践教育基地体验烟雾逃生。

在每一次的素质拓展营活动中汲取经验。据介绍，今年，市级民生实事项目——未成年人思想道德标准化阵地的改造提升任务，瓯海区涉及5个社区和3所学校少年宫。此次暑期活动，也是市级民生实事阵地建设成果的延伸。

在瓯海区，从瞿溪民族团结服务站到娄桥街道娄桥社区，从温州市未来小学教育集团龙霞校区少年宫到泽雅一小乡村学校少年宫，一个个标准化阵地正成为孩子们课余时间的精神家园。

以娄桥街道娄桥社区为例，阵地总面积1500平方米，设有城市书房、非遗教室、青少年书画室、多功能厅等功能室，可同时容纳100余名未成年人开展活动。社区集聚教师、非遗传承人、身边好人、志愿者等组建师资库20余人，今年，围绕“扣好人生第一粒扣子”主题开展各类活动40余场，还推出“宝贝加油跑”健身跑、“家门口的青少年宫”夏令营等品牌项目，有效解决双职工和新就业群体家庭假期“看护难”问题。

泽雅一小未成年人思想道德标准化阵地。

瞿溪民族团结服务站同样令人眼前一亮。阵地含室内外总面积700平方米，馆藏图书1000余册，组建了18人的师资库，今年以来，已开展“传承红色基因”教育、中华优秀传统文化传承、学雷锋志愿服务等各类活动80多场，组建了“逐梦”合唱团、“红石榴”武术队等青少年公益团队，形成了“石榴花开·幸福朵朵”夏令营等品牌。

而在学校少年宫方面，温州市未来小学教育集团龙霞校区少年宫总面积近1600平方米，开设音乐类、体育类、信息类社团23个，可满足800余名未成年人同时参与活动。泽雅一小乡村学校少年宫已开办十年，开设德育类、艺术类、体育类、科技类、综合实践类和非遗特色类六大类25个社团活动项目，真正实现了农村孩子“以乐促智、以技促能、以读养德”的成长目标。

“我们致力于把活动办得更新、更好，让更多未成年人乐享童年。”瓯海区文明中心相关负责人说。

活动中学生了解机器人知识。

品牌深耕

“榕光少年”的进阶之路

事实上，未成年人工作一直是瓯海区公民道德建设的一大亮点。今年以来，结合园博盛会，瓯海区开展了“逐梦园博·少年有礼”系列活动，通过AI视频和海报创作、招募百名“榕光少年”开展文明实践活动等创新形式，让孩子们在参与中增强主人翁意识。“AI绘文明 童心颂园博”项目入选中网联2026年度“@芽未成年人网络保护公益行动计划”。

“童沐阳光”作为瓯海区未成年人关爱行动的核心品牌，已连续多年为基层送去温暖。 去年，瓯海区文明中心依托区文明实践中心、各村社未成年人阵地，开展各类未成年人主题活动及送教活动500余场次，受益人数达15000余人次。

活动中学生们团结互助。

“我们希望通过这样的活动，既解决新居民和企业员工子女暑期看护难题，又丰富未成年人的精神文化生活。”瓯海区文明中心相关负责人表示。

从一场素质拓展营出发，看到的是瓯海区未成年人思想道德建设上的久久为功。从打造标准化阵地到开展基层送教，从“春泥计划”的持续深化到“童沐阳光”品牌的迭代升级，从“五类子女”的精准关爱到市级民生实事项目的扎实落地，从“瓯娃话民俗”传统节气的文化传承到“心育未来”心理辅导的护航成长——瓯海正用实际行动，让未成年人沐浴在阳光下。

瓯海区童沐阳光关爱行动暑期素质拓展营现场。

据介绍，瓯海区各社区未成年人思想道德基地和学校少年宫还将深化“缤纷夏日”暑期系列活动，为青少年提供持续多元的暑期成长平台，组织开展“文明微行动 你行我也行”等主题活动，以少年微光点亮城市文明。

“榕光少年，向阳而生”，在声声号召中，更多孩子将在这片温暖土地汲取养分、拔节生长。

来 源：潮新闻

原标题： 从暑期关爱行动看民生温度 瓯海“榕光少年”拔节生长

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com