潮新闻 2026-08-16 09:34:28

8月14日晚，在杭州桐庐翙岗古村举办的“文旅·生长与治愈”2025浙江文化和旅游总评榜发布盛典上，“2025浙江十大宝藏小城”正式揭晓，温州市洞头区成功上榜。

8月14日晚，在杭州桐庐翙岗古村举办的“文旅·生长与治愈”2025浙江文化和旅游总评榜发布盛典上，“2025浙江十大宝藏小城”正式揭晓，温州市洞头区成功上榜。

302座岛屿散落东海，351公里海岸线铺展画卷。近年来，洞头立足独特海岛资源禀赋，持续推动文旅产业从单一观光，向深度微度假、全时段体验转型，不断激活海岛活力，勾勒出一幅主客共享、近悦远来的山海文旅图景。

重大项目持续提档，老牌景区焕发全新魅力。作为第十五届园博会唯一的海岛分会场，洞头精心打造海上阳台滨海新地标，串联环岛精品游览环线；大沙岙景区加速焕新升级，引入头部民宿品牌大乐之野，布局多元业态，朝着浙南优质海滨度假目的地稳步迈进。国家级蓝色海湾整治成果持续转化，东岙沙滩、韭菜岙沙滩等亲水空间持续优化，把海岸线生态优势转变为文旅发展优势。

新业态新场景不断涌现，年轻态玩法点亮海岛日夜。一批“小而美”滨海空间相继落地，油罐公园、悬崖咖啡、冰厂咖啡等滨海特色休闲空间走红社交平台；“海边有场音乐会”常态化唱响东沙渔港，《向洞头》海上实景演艺秀迭代上新，跨年烟花、海岛日出音乐会、沙滩潮玩活动轮番上演，持续丰富夜间文旅供给，打破海岛旅游“半日游”瓶颈。低空观光、海上游轮、帆船体验等“海陆空”海上运动项目不断扩容，跳岛游、滩涂研学、非遗体验线路持续完善，满足游客多元化深度出游需求。

文化赋能持续走深，红色根脉与海洋文化双向赋能。洞头深挖海霞精神红色资源，持续打造海霞主题研学线路；推动贝雕、渔民画、渔家民俗等非遗资源走进景区、市集，让千年渔乡文化可观、可感、可体验。同时持续优化民宿集群培育，高品质度假酒店陆续落地，全区住宿载体持续扩容，全域旅游配套承载力稳步提升。

刘吉利丨摄

洞头文旅高质量发展，离不开一方水土的滋养，更离不开一批深耕海岛、用心经营的文旅实践者。值得一提的是，本次总评榜中，洞头韭菜岙沙滩主理人杨森权同步获评2025浙江年度文旅主理人。多年来，他以“政府修复+村企共建”模式运营韭菜岙沙滩，持续丰富潮玩业态，带动周边村民就业增收，探索出一条蓝湾生态转化为共富经济的海岛实践路径。

一城山海，万般诗意。洞头这座“浙江十大宝藏小城”，将持续擦亮“海上花园”文旅品牌，不断丰富海岛文旅产品供给，让越来越多人奔赴百岛、读懂洞头。

来 源：潮新闻

原标题： 无尽山海 洞头上榜“2025浙江十大宝藏小城”

本文转自：温州新闻网 66wz.com