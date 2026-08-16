时隔6年，楠溪江保护条例迎来2.0版本，有啥新变化？

潮新闻 2026-08-16 08:47:46

8月15日起，修改后的《温州市楠溪江保护管理条例》（以下简称《条例》）正式施行。作为温州拥有立法权后的第一部生态保护地方性法规，该条例自2020年实施以来首次全面修订。

8月15日起，修改后的《温州市楠溪江保护管理条例》（以下简称《条例》）正式施行。作为温州拥有立法权后的第一部生态保护地方性法规，该条例自2020年实施以来首次全面修订。

这6年，《条例》为楠溪江筑起了法治屏障。如今，大家对楠溪江的期盼早已不止于“水清岸绿”。从1.0到2.0，修改后的《条例》如何从“守住一江碧水”到进一步“激活一江春水”？我们从中能看到了哪些变化？

图源：共享联盟·永嘉

法治护航绿色发展

楠溪江保护条例的修改，恰逢其时。

今年3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国生态环境法典》，这是继民法典之后我国第二部以“法典”命名的法律，对地方性法规对标统一、配套衔接提出刚性要求。根据全国人大常委会统一部署，各省纷纷启动生态环境领域地方性法规的集中清理和打包修改。自上而下的调整大势，为楠溪江保护条例的修改提供了重要契机。

来源：温州市人大常委会办公室

但机会，只留给有准备的人。

《条例》自2020年正式实施后，永嘉人大的监督、调研、回访工作从未停步。六年间，除了每年听取和审议县政府关于条例实施情况的报告，永嘉人大还直击楠溪江沿线保护热点难点，征求职能部门、专家学者、社会团体、沿溪村民等群体意见建议，多次召开专题询问会，会同县政协开展联合督查，以议案办理形式持续强化监督力度。“往年我们也提出通过中期回顾，根据时下的发展变化对条例进行修改。这次机会来了，我们也就抓住了。”永嘉县人大常委会法工委参与《条例》修改的相关人员说道。

正是这份持之以恒的积累，让永嘉在生态环境法典表决通过后，迅速抓住全国统一调整的契机，为楠溪江保护条例的修改提供了鲜活的参考资料。最终，修正后的《条例》于6月26日经市十四届人大常委会第三十五次会议表决通过，7月31日获省第十四届人大常委会第二十五次会议批准，自8月15日起施行。

图源：共享联盟·永嘉

翻开修订后的《条例》，最显著的变化是：首次写入了“绿色发展”。第三条中明确，楠溪江保护管理活动应当坚持“预防为主、系统治理、生态优先、绿色发展、公众参与、损害担责”的原则，并特别强调“突出楠溪江山水田园风光特质，传承楠溪江历史文化风貌，促进人与自然和谐共生”。

过去6年，在立法的保驾护航下，永嘉人民用行动证明了保护的决心，中上游严格执行“工业零准入”，志愿者队伍壮大到四五千人，永嘉县绿色环保志愿者协会“守护楠溪江”项目入选2025年美丽中国建设实践案例，成为首批入选案例中唯一的民间组织。水清了，岸绿了，楠溪江成为永嘉乃至温州对外展示形象的一扇窗口。

然而，老百姓也开始问：这么好的水，能不能发展亲水产业？楠溪江如何进一步造福一方？“绿色发展”入法，正是对这些呼声的回应。

可以说，1.0版本通过立法守住了一江清水；2.0版本则更加注重保护与发展的平衡，从立法层面为绿水青山向金山银山转化提供了支撑。

桨板露营都有了“规矩”

如今每到周末、节假日，楠溪江边的露营地常常爆满，在山水间划桨板、玩漂流成为顶流项目。前不久举办的楠溪江第二届“音你而浪”桨板音乐节，便吸引了500余位上海、台州等地的爱好者集结。

作为我国国家级风景区中唯一以山水田园风光见长的景区，楠溪江以水美、岩奇、瀑多、村古、林秀闻名，一江清水吸引着八方来客。近年来，露营、桨板、皮划艇等亲水新业态悄然兴起，成为游客亲近楠溪江的新方式。

然而，6年前《条例》实施时，这些业态尚未火爆，楠溪江相关管理规定处于空白。当新业态蓬勃发展时，因为没有明确的“规矩”，经营者碰了壁、望而却步，不知该往哪里去；管理部门也不知如何审批监管，业态发展一度陷入“没名分”的尴尬。

图源：共享联盟·永嘉

如何让新业态在水清岸绿中有序生长？关键是要有章可循。修改后的《条例》填补了这一制度空白。第十九条便专门对露营、桨板、皮划艇等活动，以及近年来出现的涉水危险驾驶机动车行为作出规范，明确“在明令禁止的区域”从事这些活动才构成违法。永嘉县政府将依法划定禁止区域并向社会公布。既守住了水源安全，也保留了亲水乐趣。

同时，处罚条款也更加精准。对使用地笼网捕捞的行为，罚款上限从原先的较低标准提升至二十万元，情节严重的可达二百万元；对个人在禁止区域游泳或开展桨板、皮划艇等活动，处五百元以下罚款；在明令禁止的区域驾驶机动车，处二千元以上二万元以下罚款。规矩立好了，既不让违法者心存侥幸，也让经营者和游客都能安心享受这片山水。

为富民发展“松绑”

楠溪江是永嘉人的母亲河。过去百姓靠水吃水，而今沿江百姓的生活与增收，依然与这一汪碧水息息相关。对于永嘉而言，保护与发展楠溪江，不能生硬地把人和水隔开，而是要让农文旅融合发展成为当地百姓的富民路径。

基于楠溪江独特的山水生态禀赋，永嘉提出打造全国一流的文旅康养目的地，发挥楠溪江山水田园生态和深厚文旅资源优势，冲刺国家5A级旅游景区创建，打响“300里楠溪”核心IP。

一位多年从事楠溪江文旅发展的业内人士认为，楠溪江要进一步发展，离不开基础设施的支撑。原《条例》禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区核心景区、生态保护红线区内“新建、改建、扩建宾馆、酒店、招待所、培训中心、疗养院”。这一规定本意是防止过度开发，但在实际操作中，连游客必需的住宿设施、公共基础设施也一并被“卡死”。

图源：共享联盟·永嘉

“如果因为严苛的限制导致业态无法落地，等于少了一条帮助老百姓致富的路子。”经过多轮征求意见，修订后的《条例》在保持生态红线不变的前提下，对发展给予了一定“松绑”。第九条增加“鼓励结合楠溪江特色资源和生态优势，依法发展符合楠溪江保护范围生态环境准入清单的产业，推动乡村振兴”；第十条明确“保护、开发、利用楠溪江生态环境资源，应当符合国土空间规划、楠溪江风景名胜区规划和有关法律、法规要求”。从“不让建”到“符合准入清单产业”“符合规划就能建”，将为楠溪江5A创建和沿江百姓增收打开新的空间。

千方百计为民造福，是党员干部树立和践行正确政绩观的落脚点。从1.0到2.0，楠溪江保护条例的这次跃升，标注的是一条生态保护与富民发展双赢的探索之路。这不仅是法条的更迭，更是对生态底线的坚守、对发展理念的破局、对百姓期盼的回应。绿水青山既是自然的底色，也正在成为永嘉百姓共同富裕的底气。期待永嘉交出更加精彩的“金山银山”答卷。

来 源：潮新闻

原标题： 时隔6年，楠溪江保护条例迎来2.0版本，有啥新变化？

记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com