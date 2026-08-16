学习强国温州平台 2026-08-16 10:01:13

温州市公安局机场分局永兴站派出所，58岁的“驻站民警”薛孝敏走路带风。二十一年军旅淬炼出身板，十九年警营磨砺成习惯——每天提前半小时到岗，巡查站厅、检查防滑垫、清点应急药箱、关注客流动态，一如当年在部队检查装备。

温州市公安局机场分局永兴站派出所，58岁的“驻站民警”薛孝敏走路带风。二十一年军旅淬炼出身板，十九年警营磨砺成习惯——每天提前半小时到岗，巡查站厅、检查防滑垫、清点应急药箱、关注客流动态，一如当年在部队检查装备。

旅客们未必记得他的名字，但许多常坐S2线的老人都认得他——那个会帮忙拎海鲜袋子、耐心劝和吵架小夫妻、总能变出创可贴和热水的“营长老薛”。2007年，39岁的他脱下军装换上警服，从营长变成基层民警。

如今他驻守在S2线东山站，那里毗邻海鲜市场，周边出租房密集、人员流动大。三年前这里投诉不断，如今站厅敞亮整洁，进出顺畅，警务室六面锦旗见证着变迁。把这一站“盘活”的，正是薛孝敏。

“你跳下去，你爸这辈子还能心安吗？”

2025年5月22日晚，暴雨如注。薛孝敏正在派出所值班，群众跑进来喊：“河边一对父子吵翻了，孩子要跳河！”

他带队冲进雨里。赶到时，16岁的少年半边身子已探出河岸护栏，醉酒的父亲还未停止他的咆哮。薛孝敏一把将少年拽回来，侧身挡住父亲，把人隔开。

他先把少年带回警务室安抚，再转身去跟父亲单独聊——原来父亲酒后数落孩子成绩，越说越火，孩子顶了两句，场面就崩了。

等父亲酒醒了，孩子也冷静了，薛孝敏拉着少年的手，又按住父亲的肩：“你跳下去，你爸这辈子还能心安吗？”“你把他吼跑了，你往后找谁去？”

次日他还不放心，联系社区把少年纳入关爱台账。三年来，这样的矛盾他化解了40多起。同事说他“会劝”，他说：“部队教我的——敢扛事，也要会共情。”

给海鲜“穿衣服”，给站点“建联盟”

2024年初，东山站的服务热线每天都会接到投诉。

问题出在海鲜。距离东山站几步路就是瑞安最大的海鲜批发市场，渔民拎着滴水的海鲜袋乘S2线去市区，车厢腥味弥漫，过道里汤渍横流。有乘客拍了照片发到网上，“S2线海鲜专列”的调侃一度刷屏。

这事儿涉及单位多，谁都能管一点，谁也不好全管。但薛孝敏没等。他先跑到海鲜市场蹲了三天，跟渔商聊天烦；他又跑S2线运营单位，协调调配加厚防漏袋和清洁物资；再跑到其他部门，把各方拉到一张桌上谈。几轮下来方案定了：站口免费提供密封包装，打包后才能进站，保洁加密清扫频次。

三周后，海鲜投诉清零。但他又琢磨开了：这事能成，是因为他把所有相关方拽进来了。可下次再碰到别的事呢？总不能每次都靠他一个人跑。他拿出当年带兵统筹的底子，牵头建了个“一站一家亲”共建共治机制，四方力量定期碰头，遇到难题一起上手。2024年，这个模式被提炼成“山海交融、鱼水相依”的文创警务理念，登上了《人民公安报》和《法治日报》。他说：“部队打仗讲究协同，守站台也一样。”

一面锦旗背后的六次鞠躬

警务室墙上挂着六面锦旗，最旧的那面写着八个字：为民解忧，尽职尽责。

那是2024年4月的事。傍晚，乘客报警：在站门口的电瓶车被偷了。薛孝敏调监控、锁目标、连夜追踪，当晚就抓到偷车人，还顺带挖出另外7起案件，涉案一万多元。失主领回车时，对着他鞠了六个躬。

而更多时候，他做的事连锦旗都换不来——深秋走失的孩子在站台冻得发抖，他带回警务室裹上外套，一小时内找到家长；老人乘扶梯摔倒擦伤膝盖，他半跪着消毒贴纱布；旅客丢了钱包行李，他翻监控翻到后半夜，找到时对方还不知道丢在哪儿了。

驻站至今，他救助群众372人。他还推动东山站增设了防滑垫、爱心轮椅、应急药箱、便民饮水点，把警务室变成了“安心驿站”。常坐车的阿姨说：“老薛这儿比自家抽屉还全——创可贴、充电线、老花镜，啥都有。”

离退休不远了。可薛孝敏还是头班车到站前到岗，末班车旅客走完才撤。巡线路、查隐患、调纠纷，一样不落。有人劝他注意身体，他摆摆手：“只要警服还穿在身上一天，我就还是战士。以前站岗守国门，现在站岗守站台，都一样。”

来 源：学习强国温州平台

原标题： 轨道交通站台上有个“营长老薛”，敢扛事、会共情

作者：吴尘 毛亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com