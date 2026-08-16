温州日报 2026-08-16 08:43:29

昨天凌晨4点，瑞安东山海鲜码头通宵交易刚落幕，东海开捕后回港的渔船卸下一筐筐梭子蟹、子梅鱼、虾蛄、水潺、白虾等热门海货，被一抢而空。带着东海余温的海货迅速被贴上冷链标签，发往杭州、绍兴、上海、北京，乃至新加坡、巴黎、马德里等地的餐馆后厨。

温州网讯 昨天凌晨4点，瑞安东山海鲜码头通宵交易刚落幕，东海开捕后回港的渔船卸下一筐筐梭子蟹、子梅鱼、虾蛄、水潺、白虾等热门海货，被一抢而空。带着东海余温的海货迅速被贴上冷链标签，发往杭州、绍兴、上海、北京，乃至新加坡、巴黎、马德里等地的餐馆后厨。

几乎同一时间，洞头海鲜码头、温州市水产批发交易市场活鲜区同样一片忙碌。12至48小时内，这些海货将变成各地温州“人家烧”餐馆里的“家烧子梅鱼”“江蟹生”“盐焗虾蛄”——这些温州人最熟悉的家常味道，正以远超行业预期的速度，从街头巷尾的灶台冲进国内各大城市商圈，直面川菜、湘菜、云贵菜、江西小炒等地方菜系的竞争，火成国内餐饮新势力。

大城市布局，温州味来袭

“温州本地能吃到什么，在我北京门店里也能第一时间吃到。”弘瓯饭店总经理陈建说。今年6月，这家在温州有近30年历史的餐饮品牌，在北京朝阳区CBD开出首店，被不少美食推荐标记为“温州菜天花板”“北京CBD区域值得一试的特色餐厅”。

这已是弘瓯饭店走出温州的第10家门店。2023年，陈建率团队在绍兴开出第一家外拓门店；2024年10月进驻杭州萧山区，1300平方米的门店开业次月大厅日翻台率突破3次。如今，弘瓯在萧山已开出3家直营店和1家子品牌“丰和饭店”。“我们在温州本地只有4家店，外地门店数量已超过本地，经营情况也更亮眼。”

杭州、上海、北京是目前温州“人家烧”外拓的重点阵地。据温州市饭店餐饮烹饪行业协会统计，去年下半年以来，温州“人家烧”进驻各大城市的节奏明显加快。仅杭州萧山区中心方圆2公里内，就有10多家温州“人家烧”扎堆；杭州全市聚集超百家温州餐馆，多为本土团队直接投资运营，形成温州“人家烧”品牌集群。

上海滩同样热潮涌动，7月，“唐家烧”开出上海首店；此前“瓯叙·温州家烧”已入驻并入选2026年上海米其林指南，午晚市翻台率稳定在3.5次以上，七成食客非温州客人。近两年的扩张浪潮中，绝大多数品牌实现了首店即盈利。

二三线深耕，“人家烧”下沉

站稳北京、上海、杭州等一线城市脚跟后，温州“人家烧”这股热潮迅速向长三角县域和全国二三线城市渗透，走出了一条“头部品牌引领、中小门店遍地开花”的下沉扩张新路径。

据社媒平台不完全统计，仅2026年上半年，就有超200家瓯菜“人家烧”餐馆在江苏昆山、浙江义乌、福建泉州等地开业。昆山城区商业中心的“温味家烧”、安徽芜湖长江边上夜市街区的“江屿瓯味”、江西赣州的“瓯客小馆”、四川绵阳的“瓯味馆”等近两年新开的温州“人家烧”，凭借“海鲜鲜得舒服”“口味清爽不腻人”的温州特色，成为当地网红餐馆，下沉市场已成瓯菜走出去的新增长极。

为什么蜗居温州多年的瓯菜，近两年以“人家烧”模式迅速爆火？温州市饭店餐饮烹饪行业协会调研发现，除了175万在外温商形成的美食传播链，更关键的是，走出去的品牌几乎都锚定了“人家烧”这一核心赛道——不抢味、不炫技，以极简调味保留东海海鲜的本味，恰恰契合当下消费者追求食材本味、拒绝重口的饮食趋势。同时，人均几十上百元、实惠平价的经营模式，也让各地食客轻松接受。前期门店的火爆，又加速了新店一家接一家开张。

餐饮新势力，反哺产业链

瓯江南餐厅主理人黄宗燕介绍，为保持地道“温州味”，各地“人家烧”餐馆不仅厨师团队来自温州，海鲜食材乃至米醋、酱油、料酒均从温州本地采购，冷链直达门店。

这种坚持，反哺了本土食材产业。瑞安马屿镇的红糖年糕，原本大多只在温州本地销售，现在随着温州“人家烧”的全国拓展，外埠订单量两年翻了三倍；乐清泥蚶、洞头羊栖菜、永嘉楠溪索面、平阳五十丈粉干、苍南矾山肉燕等区域性农产品，也借这股热潮走向全国。

各地温州“人家烧”还成为城市“带货”新助力。“瓯江南小馆”周边互联网公司的年轻人，把它当作“改善工作餐”首选，不少人吃完还在社媒平台搜温州美食攻略，周末坐高铁去温州“溯源吃海鲜”。弘瓯饭店的杭州、北京门店，则通过小红书、抖音等平台种草，把温州“人家烧”打造成年轻人主动打卡的风味标签。

从瓯江边上的家常灶台出发，这道带着东海咸鲜味的“家烧风”，正把温州的山海味道，变成越来越多国内乃至全球食客的心头好——也为温州争创“世界美食之都”添了一把旺火。

来 源：温州日报

原标题： 温州“人家烧”火成国内餐饮新势力

从东海归港，最快12小时端上全国各地餐桌

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com