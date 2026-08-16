学习强国温州平台 2026-08-16 10:01:12

近日，永嘉县南城消防站迎来了一场特殊的“亮相”，一个以“不慌”命名的宣讲社群IP正式诞生。这不仅是温州永嘉深化“1+12+N”青年宣讲社群体系的关键一步，更是将“火焰蓝”这一硬核力量转化为理论宣讲软实力的大胆尝试。

近日，永嘉县南城消防站迎来了一场特殊的“亮相”，一个以“不慌”命名的宣讲社群IP正式诞生。这不仅是温州永嘉深化“1+12+N”青年宣讲社群体系的关键一步，更是将“火焰蓝”这一硬核力量转化为理论宣讲软实力的大胆尝试。

活动现场，一个身着红色消防服、头戴盔镜、手举扩音喇叭的Q版卡通形象“官宣”亮相——这正是“不慌大队”宣讲社群的全新IP。圆润可爱的脸庞配上专业的救援装备，既有“火焰蓝”的硬核底气，又透着青年宣讲特有的亲和与活力。

“‘不慌’，不是临危的淡定，而是千锤百炼后的本能。”永嘉县消防救援局相关负责人介绍，这个手持“话筒”（扩音喇叭）、随时准备开讲的卡通形象，寓意着将消防指战员在救援现场练就的专业自信，转化为理论宣讲的硬核底气。成立“不慌大队”，就是要打破以往“一人讲、众人听”的单向灌输模式，让消防员从冲在一线的逆行者，变为走到群众中间的主讲人，用真实故事和青春语态，把党的创新理论讲得既接地气又提振信心。

在随后的宣讲展示环节，“嘉乡”青年宣讲团与“不慌大队”展开了精彩的双向奔赴。来自“嘉乡”宣讲团的谢洛豪以《护一方平安的精神密码》为题，从民警调解邻里纠纷的琐事切入，阐释了“以人民为中心”的深刻内涵；永嘉县交通运输局的占鹏帆则通过《炉火正红 麦饼正香》的故事，讲述了永嘉美食背后的致富经与共富路。“嘉乡”吴子涵与永昆青苗班王禾渺破圈演绎了《永昆，永流传》，将永昆这一古老艺术与时代精神巧妙融合，让在场观众耳目一新。而“不慌大队”的代表——南城消防站一班班长陈志雄，则用5分钟讲述了自己亲历的救援故事。“每一次成功的救援，背后都是成千上万次的训练。我们把这种‘不慌’的底气讲给大家听，就是想告诉所有人：平安，值得信赖。”

活动的高潮出现在“金点子”沙龙环节。没有主席台，没有提前预演，双方围绕“如何让宣讲既有‘意义’又有‘意思’”展开头脑风暴。“大家印象里消防员是无畏的超人，其实第一次抱小孩下楼，手也会抖。”一位年轻消防员分享的“囧事”，瞬间打破了职业刻板印象，引来阵阵笑声与掌声。双方还互学互鉴：“嘉乡”宣讲员向消防员请教“如何在紧张时快速调整心态”，消防员则向宣讲员学习“如何把复杂理论讲得像故事一样好听”。这种互动、开放的交流模式，正是“宣讲社群”理念的核心所在。

“‘不慌大队’的成立，是我们构建全域宣讲新生态的重要一环。”永嘉县委宣传部相关负责人表示，今年永嘉重点推进宣讲社群建设，旨在让青年自己当主理人、自己组局、自己破圈，下一步将以“不慌大队”为抓手，持续孵化更多特色宣讲社群，推动党的创新理论在基层落地生根、开花结果，让“不慌”的声音成为楠溪江畔最让人安心的旋律。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 从“单兵宣讲”到“社群破圈” 永嘉“不慌大队”IP点亮理论宣讲新范式

作者：周筱悠 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com