温州日报 2026-08-17 08:35:00

交通枢纽，是城市对外交流的重要窗口，也是展示文明形象的重要场景。一次排队、一处清洁、一个垃圾投放动作，看似细微，却影响着每一位旅客的出行体验。

龙湾国际机场候机大厅行李托运处乘客有序排队。 庄越 摄

温州网讯 交通枢纽，是城市对外交流的重要窗口，也是展示文明形象的重要场景。一次排队、一处清洁、一个垃圾投放动作，看似细微，却影响着每一位旅客的出行体验。

8月4日，记者先后来到龙湾国际机场T2航站楼、温州动车南站走访，并乘坐S1线往返观察发现，机场、车站等公共空间整体保持整洁有序，工作人员服务引导到位，旅客文明意识不断提升。但在公共交通空间中，个别不文明行为仍然存在，文明出行习惯还需持续养成。

龙湾国际机场

服务保障到位 出行秩序井然

8月4日11时，记者来到龙湾国际机场T2航站楼。

进入航站楼三层候机大厅，记者看到，自动值机区域运行有序，工作人员和志愿者在现场提供引导服务，帮助旅客办理相关手续。面对不熟悉流程的旅客，工作人员会主动上前询问，引导其完成值机操作。

在A、B行李托运区域，旅客按照指引排队等候，队伍整体保持有序，没有出现拥挤插队现象。工作人员不断提醒旅客提前准备相关材料，提高办理效率。

随后，记者来到一层到达大厅。大厅内环境整洁，旅客陆续抵达、离开，现场秩序平稳。一名保洁人员正在进行日常清扫，及时维护公共区域卫生。

11时25分，一名旅客在大厅休息区吃完面包后，将包装袋整理好，投入附近垃圾桶内，随后离开，没有将垃圾留在座椅周边。

记者现场观察发现，机场公共区域整体保持干净整洁，旅客大多能够按照引导标识通行，在候机、办理手续过程中保持良好秩序。无论是值机区域、候机大厅还是到达区域，各功能区域衔接顺畅，旅客能够较为从容地完成出行流程。

不过，记者在乘坐S1线从机场前往动车南站途中发现，车厢内个别乘客存在不文明乘车行为。一名乘客躺卧在座椅上休息，占用了三个座位，影响其他乘客正常使用公共座椅空间。

温州动车南站

候车出行有秩序 公共空间更舒适

12时11分，记者来到温州动车南站。

在铁路出发（东）区域，记者看到，站前道路干净整洁，车辆、行人通行秩序良好。进入交通枢纽区域后，公交站台前不少乘客按照顺序排队等候，候车区域整体较为有序。

随后，记者从铁路出发（东）步行前往铁路出发（西）方向。

沿途观察发现，站区公共区域整体保持整洁，地面没有明显垃圾堆积，旅客进出通道较为畅通。部分旅客在候车间隙，会选择在休息区域短暂停留，现场没有出现大面积聚集影响通行的情况。

记者走访P1、P2通道附近时发现，少数旅客在通道区域停留等候，占用了部分通行空间。虽然没有造成明显拥堵，但在人流较多时，可能影响其他旅客正常通行。

在铁路出发（西）区域，记者看到，旅客陆续进站、出站，现场通行顺畅，公共区域整体保持整洁有序。

记者手记>>> 每一次出发，都是文明的展示

机场、轨道、车站，连接着城市与城市，也连接着人与人的旅途。

一次排队等待、一份垃圾入桶、一处环境维护，都是交通空间里最普通不过的场景。此次走访中，记者看到，工作人员主动引导、保洁人员及时维护、旅客自觉遵守秩序，共同构成了交通窗口的文明底色。

公共空间的文明，并不只体现在设施完善、服务周到，也体现在每个人如何使用这些空间。座椅是供大家休息的，通道是供旅客通行的，候车区域需要共同维护。一个人在公共场所的一举一动，既影响自身体验，也影响身边人的感受。

交通枢纽人流密集、流动性强，更考验每个人的规则意识。多等几秒、少占一个位置、顺手带走一份垃圾，都是对公共秩序的维护。

当然，文明出行仍需要更多自觉。个别占用公共座椅、影响通行空间的行为提醒我们，越是人流密集的地方，越需要多考虑他人的需求。

一次旅程，是从一个交通节点开始的；一座城市的文明，也往往从这些细节中被看见。当每一位旅客都多一分理解、多一点规范，出行路上就会多一分舒适与安心。

来 源：温州日报

原标题： 记者走访机场、动车站，观察交通窗口里的秩序与温度

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com