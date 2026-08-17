温州都市报 2026-08-17 09:05:00

来自温州戏曲院团委培班“瓯剧班”“永昆班”的5名小选手——金喜、林跃跃、王子晔、李伊涵、潘培培，全部摘得全国少儿戏曲界最高荣誉“小梅花”。

李伊涵 昆剧《扈家庄》

金喜 瓯剧《盗库银》

林跃跃 瓯剧《装疯》

潘培培 昆剧《寻梦》

王子晔 瓯剧《下山》

温州网讯 日前，第三十届中国少儿戏曲小梅花荟萃（专业组）展演在河北廊坊落幕。来自温州戏曲院团委培班“瓯剧班”“永昆班”的5名小选手——金喜、林跃跃、王子晔、李伊涵、潘培培，全部摘得全国少儿戏曲界最高荣誉“小梅花”。这一成绩占浙江省专业组获奖总数的一半以上，为“南戏故里”再添一抹亮色。

8月5日至12日，全国32个剧种的128个专业节目轮番登场，竞争激烈。温州小将们台风稳健、唱做俱佳，以扎实的功底和饱满的戏韵赢得评委青睐，最终全员上榜。至此，温州已累计摘得6朵专业组“小梅花”，稳居全省前列。

“小梅花”荟萃活动自1997年创办，已走过三十载，是国内少儿戏曲领域最具影响力的品牌赛事。本届展演恰逢《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》深入推进之年，更注重检阅文教融合下的戏曲新苗培养成果。温州选手的亮眼表现，正是温州多年来系统化、梯队化育人的生动注脚。

“十四五”以来，温州已累计培养专业戏曲新苗超百人。2020年，永嘉昆剧团与浙江艺术职业学院联手推出“现代学徒制”校团双元人才培养模式，组建“永昆班”，33名学员现已返团实习；2022年，温州市瓯剧艺术研究院与温州市职业中等专业学校合作开办“瓯剧班”，招收30名学员，目前正接受系统训练。师徒传承、院校合作、剧目实践“三位一体”的培养链条，让古老南戏在少年身上“活”了起来。

“这次获奖不是终点，而是新起点。”带队老师表示，小选手们将以“小梅花”荣誉为鞭策，继续苦练内功、守正创新，在传承中华优秀戏曲艺术的道路上笃行不怠。如今，温州最年轻的戏曲力量正蓬勃生长，他们将以青春之姿，持续为“南戏故里”注入时代活力，也为全国戏曲事业贡献更多“温州样本”。

来 源：温州都市报

原标题： 温州五少年摘得“小梅花” 这是全国少儿戏曲界最高荣誉

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com