温州都市报 2026-08-17 08:38:00

日前，温州市绣山中学与温州肯恩大学正式确定校地协同长效育人合作框架，围绕双语信创特色育人、贯通式拔尖人才培育机制展开深度合作。

温州网讯 初一就能听大学教授上课。日前，温州市绣山中学与温州肯恩大学正式确定校地协同长效育人合作框架，围绕双语信创特色育人、贯通式拔尖人才培育机制展开深度合作。

作为中美教育合作的标志性项目，温州肯恩大学汇聚了国际化的顶尖师资团队。近年来，该校与鹿城区深度共建国际教育共同体，将为绣山中学带来优质的师资力量、系统的课程资源、高水平的科研实践平台，以及学术赋能支持等全方位支持。

根据合作框架，绣山中学将构建常态化深度融合育人机制。绣山中学党总支书记周琦提出五项重点措施：一是初一开设高校专家授课，校内教师同步跟岗教研；二是建立全校教师常态化赴温肯访学研修、学历提升通道；三是联动高校理工专业力量，搭建信息学奥赛、人工智能、机器人科创分层培育体系；四是打通中外合作院校、计算机信创类专业规划指导通道；五是常态化开展双语科创工坊、中外学生学术交流活动，全域营造浸润式国际化校园育人氛围。

绣山中学校长蔡丽素将新校区建设的重点任务确定为：推进国际化师生初一课堂教学试点、组织新生赴温肯开展学术研学、启动校地联合教师专项研修。蔡丽素表示，学校将充分发挥新校园智慧校园、科创实验室、双语专用教室等顶配硬件优势，实现校地双向赋能、资源互通，构建可持续、高质量教育合作新格局。

下一步，温州市绣山中学与温州肯恩大学将有序推进联合办学、科创课程共建、师资联合培育、品牌赛事、研学实践等各项合作落地见效，将学校打造为全省校地协同育人样板、双语科创特色示范窗口，打通基础教育与高等教育贯通式人才培育链条。

来 源：温州都市报

原标题： 绣山中学牵手温肯打造“贯通式”育人新模式

记者 石霖 通讯员 王明莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com