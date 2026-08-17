温州都市报 2026-08-17 08:40:00

据赛事官方赛程安排，2026浙BA省级争霸赛将于今年9月正式打响，赛程横跨数月，持续至2027年1月收官。

温州网讯 8月15日，2026浙BA衢州赛区收官战打响，江山队以65:60力克柯城队，锁定赛区出线名额。随着本场比赛落幕，全省各地市28支省级争霸赛参赛队伍尘埃落定，浙BA省级对决正式进入倒计时。

8月1日、2日，温州赛区两场半决赛相继打响，苍南、瑞安两队凭借过硬实力突围，斩获县域队伍省赛资格。8月7日温州赛区终极对决上演，卫冕劲旅苍南队以87:64击败瑞安队，蝉联“温州王”荣誉。按照赛制规则，苍南、瑞安两支县域强队携手晋级，同时温州将选拔全市优秀球员组建温州队出征省赛。

2026浙BA迎来全面赛制升级，省级参赛队伍从上届22支扩容至28支，参赛规模创下历史新高。本届赛事创新性放宽晋级门槛，除各小组头名稳定出线外，全省共有6个地市的小组第二名成功突围，拿到省级赛事入场券。

目前，浙江11个地市28支省赛出征阵容已全部就位。其余地市出线的县级队伍分别为：杭州富阳、临安；宁波余姚、宁海；嘉兴桐乡、海宁；台州临海、玉环；金华永康、义乌；湖州安吉、绍兴诸暨、舟山普陀、丽水云和、衢州江山。

据赛事官方赛程安排，2026浙BA省级争霸赛将于今年9月正式打响，赛程横跨数月，持续至2027年1月收官。28支晋级队伍将分为4个小组、每组7支队伍展开角逐，小组赛全程采用主客场双循环赛制，各组前四名晋级16强淘汰赛。淘汰赛阶段，16进8、八强赛、半决赛均实行主客场三场两胜制，总决赛采用五场三胜制，层层角逐决出年度总冠军，赛事赛程密集、对抗含金量十足。

来 源：温州都市报

原标题： 2026浙BA省级争霸赛下月打响

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com