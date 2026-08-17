温州发布 2026-08-17 08:09:00

温州市民政局、市财政局近日联合印发《关于调整全市城乡居民最低生活保障标准的通知》（以下简称《通知》），调整我市城乡居民最低生活保障标准。

为助力打造共同富裕示范区市域样板，进一步提高我市困难群众基本生活保障水平，温州市民政局、市财政局近日联合印发《关于调整全市城乡居民最低生活保障标准的通知》（以下简称《通知》），调整我市城乡居民最低生活保障标准。

《通知》明确，鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、乐清市、瑞安市、永嘉县、文成县、平阳县、泰顺县、苍南县、龙港市的城乡居民最低生活保障标准由每人每月1190元调整到1210元。

《通知》自2026年9月10日起施行（2026年8月1日至2026年9月9日按《通知》的标准执行）。调整后，城乡居民最低生活保障金支出按原渠道予以保障。

注：《通知》所称“施行”，指文件发布满一个月后正式生效的时点；所称“执行”，指政策具体落地实施的起始时间。标准的生效日期，以执行时间为准。

来 源：温州发布

原标题： 温州城乡居民最低生活保障标准调整

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