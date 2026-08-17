从龙港印刷厂走向全球收藏柜 一套“谷子”撬动的情绪经济

温州日报 2026-08-17 08:29:00

次玩星社（温州）动漫科技有限公司展厅展示着琳琅满目的“谷子”。林思思 摄

温州网讯 8月，印度尼西亚，雅加达。

“JOYOUTH九九又”的忠实粉丝Nadira Ayu Pramesti拆开了刚收到的快递。她已收藏该品牌二十多款动漫周边，这次又购入了几样新品：《石之海》心形徽章盲抽，《飙马野郎》Johnny和Diego的人物立牌、亚克力挂件盲抽。她逐一拆开包装，摊开检查：“图案还原度超高，立牌厚实通透，盲抽做工细腻，包装完好没有磨损。赞！”

《JOJO的奇妙冒险》系列动漫衍生周边，是次玩星社（温州）动漫科技有限公司制造。

一套“谷子”是如何撬动的情绪经济？这里所说的“谷子”，并非粮食作物。

它是“Goods”（商品）的音译，指源自漫画、动画、游戏等二次元文化作品的衍生周边，包括徽章、镭射票、冰箱贴、手办、毛绒玩具等。

Nadira购买收藏的金属徽章，谷子圈称其为“吧唧”，不过掌心大小，印着知名动漫IP《JOJO的奇妙冒险第六部石之海》的经典角色，以马口铁为底，覆PET闪膜，经冷烫、压花、模切等十几道工序。强光下细看，表面无一丝瑕疵——这是粉丝对品相的极致要求。

为什么这么较真？“粉丝是真的把这些角色当孩子一样呵护。”“JOYOUTH九九又”品牌创始人陈民区说，谷子的价值，本质不在功能，而在情绪。有人为角色买单——一枚徽章定格了动漫里的高光时刻，凝结着友谊、热血和勇气；有人为收藏买单——限量镭射票盲盒售价约二十元，隐藏款在二手市场溢价可达数十倍；有人为社交买单——拆完盲盒去社交媒体发一条动态、去二手平台交换一件产品，谷子便成了“Z世代”的社交媒介。

当情绪被精准捕捉，接下来的问题是：如何持续稳定地提供让人愿意买单的产品？

“JOYOUTH九九又”的底气，来自一套冷静的决策机制和一套偏执的品控标准。

决策在杭州，这里有立足长三角的视野

选IP是谷子经济最关键的一环。版权费高昂，市场反响却像开盲盒——热度高不代表卖得好，竞品多、时机错，都可能让投入打水漂。陈民区自己也踩过坑，一个IP亏了上百万元。

不少入局者靠直觉拍板，而他选择把决策权交给机制：组建“00后决策委员会”，十几名二次元深度爱好者依据一套“IP遴选体系”，对几十个维度进行量化打分，热度、交易数据、用户参与度等全部纳入评估，达标才推动签约。

这套体系升级至2.0版后运行一年多，经手IP无一亏损。“一个人能追的番有限，能懂的圈层也有限。集思广益，才能保持冷静。”陈民区说。

品控在龙港，这里有传统产业的积淀

谷子产品的工艺精度高，龙港印刷产业链恰好接得住。这里曾为高端白酒做酒盒，UV烫金、凹凸、丝印等复杂工艺成熟，设备和技工一应俱全。白酒行业下行后产能闲置，恰好平移到了谷子生产上。一个“谷子”需经过十几道工序，半成品全检、成品再全检，稍有瑕疵即作废。初期报废率超30%，如今徽章控制在10%左右，亚克力产品在5%以内。

潮玩并非陈民区的第一次创业。

2002年他从视觉设计起步，2007年在龙港创办文具厂。2014年创立“Joytop悦木”文创品牌，凭借原创水彩笔记本打破传统文具格局，首年营业额突破千万元。此后十年，“悦木”成长为国内文创头部品牌。

2023年，陈民区带领团队赴东京考察，日本二次元产业释放的经济能量让他确信：谷子经济将是一条长期优质赛道。2024年，他签约《家庭教师》等首批动漫IP，创立“JOYOUTH九九又”品牌，正式切入潮玩赛道。

热度很快验证了判断。去年7月，该品牌上海静安大悦城旗舰首店举办《家庭教师》主题快闪，首发超300款新品周边，首日销售额达126万元，不少日本、马来西亚、泰国的粉丝专程乘飞机前来“吃谷”。

出海同步提速。陈民区采取“品牌出海”策略——不是简单卖货，而是在当地建立完整的运营能力。2024年，公司在印尼雅加达设立海外分公司，组建本地化团队，从营销推广到社媒运营全部由当地员工执行；2025年，泰国曼谷办公室正式落地。目前，悦木已与印尼最大书店Gramedia、最大玩具连锁Toys Kingdom、泰国最大书店B2S等头部渠道合作，产品覆盖全球20多个国家、100多座城市。

所有布局的底座，在龙港

如今，龙港印刷产业已形成从材料供应、印前设计、印刷生产到终端应用的全链条闭环。同样的“谷子”，龙港生产成本比东莞便宜近一半；距长三角文创IP公司仅一天物流车程，响应效率远高于远距产区。

2024年下半年，陈民区将代加工的吧唧和亚克力生产线迁回龙港，成立自有工厂“次玩星社”。今年3月，新生产基地在龙港开工，预计2027年底实现毛绒、手办生产线回迁。2025年，“悦木”旗下文创与潮玩业务营收超亿元，其中潮玩业务超千万元，预计今年突破1亿元，销售额年增长率超过50%。

今年4月，陈民区牵头成立龙港市文化产业促进会，带动95家企业“抱团”。截至2025年底，龙港市文创企业超1000家，年产值达42亿元，占印刷产业总产值的近十分之一，龙港正从“印刷城”向“潮玩城”转型。在这场席卷全球的二次元浪潮中，龙港正在找到自己的新坐标。

来 源：温州日报

原标题： 从龙港印刷厂走向全球收藏柜 一套“谷子”撬动的情绪经济

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com