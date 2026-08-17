一人一车一百宝箱，“德叔”就爱“折腾”小区这些事儿

温州晚报 2026-08-17 09:46:00

他是鹿城区桂柑社区邻里口中的“德叔”，也是该社区桂柑桃李小区已连任两届的业委会主任。他的“百宝箱”里装的不是珍宝，藏着的是邻里间的温情。

台风过后，德叔爬梯子到车棚顶，疏通堵塞的下水口。

温州网讯 骑着二手电瓶车，载着“百宝箱”，68岁的吕人德日复一日地穿梭在小区的楼宇间。他是鹿城区桂柑社区邻里口中的“德叔”，也是该社区桂柑桃李小区已连任两届的业委会主任。他的“百宝箱”里装的不是珍宝，藏着的是邻里间的温情。

“家里有个修修补补第一个就想到找他”

本月14日，炎热的午后，在桂柑社区见到德叔的时候，他正跨上一辆“与众不同”的电瓶车，准备去居民翁月珍阿姨家中帮忙。

这辆社区食堂淘汰的二手车，车身破旧、车头焊接着一个硕大的铁皮箱。“这是我的‘百宝箱’。”德叔说。打开箱子，里面是各种五金实用工具和小配件：长短不一的螺丝刀、型号各异的扳手，榔头、美工刀、气钉枪、粗胶带、各色钉子、扎带等放得满满当当。他拿起气钉枪掂了掂，“这是第二把，家里门框松了、窗框晃了，全靠它‘砰砰’几下搞定。”他又指了指那卷粗胶带，“前两天台风，一户老木窗漏风渗水，就是靠它和钉子救急。”

该“百宝箱”的诞生，源于德叔2018年退休后扎根社区公益的初心。谁家灯泡坏了、水管漏了、门锁难开了，这些看似不起眼的小事，却往往让住户，尤其是老人束手无策。“工具用时找不到或是不趁手，小事就成烦心事。”德叔咧嘴一笑。几年下来，工具越攒越多，看得多了，动手多了，他练就了水、电、木工等十八般“武艺”，成了街坊邻里的“万能工”。

车刚在翁月珍阿姨家门口停稳，她就迎了出来：“阿德老师，辛苦你又跑一趟。”院角一株草药被前夜的狂风刮得歪倒一旁。德叔动作麻利地扶苗、支撑、捆扎、固定。“他人真的很好！”翁阿姨在一旁打开了话匣子，言语间满是动容：“够不着的灯泡他换，搬不动的重物他扛，我脚崴了，他连拐杖都给送上门！有时垫个几元十几元买小零件，还不肯让我们还。这不就是老话讲的‘远亲不如近邻’吗？家里有个修修补补的，第一个就想到找他！”

德叔的微信，是社区里最繁忙的“求助热线”之一。点开对话框，多的是居民的“急难愁盼”：“德叔，我家水管好像漏了，图片发您看看？”“楼上漏水下来了，我该怎么处理？”

一人一车一百宝箱，哪里有需要，随呼随到，是德叔再普通不过的日常。

“曾经骂我的，现在都成了好朋友”

桂柑桃李小区，是典型的“高龄”小区——建成于上世纪八九十年代，曾经是无物业、无业委会的“双无”老旧小区。2022年，社区终于要选举业委会主任，但这“烫手山芋”无人敢接。最终，大家的目光都投向了那个热心身影——德叔。

“刚开始担心，怕做不好，但大家信得过我，硬着头皮也得上。”回忆起当时，德叔语气里仍有几分凝重。刚一上任，他面临的第一道难题就是小区停车管理和收费问题。老旧小区车位本就金贵，虽经前期整治有所缓解，但僧多粥少。有人想塞钱“插队”，有人托关系来“打招呼”。“管理过程中有人不理解，当面指责、背后埋怨都有，甚至骂我多管闲事。”德叔没少受委屈，却始终守住公平底线一一回绝：“规矩破了口子，还怎么管？谁也不行！”

如今走进小区，车辆停放井然有序。这份秩序带来的临时停车收费，德叔和业委会成员精打细算将钱“花在刀刃上”。在他的推动下，小区主干道、休闲长廊、儿童游乐区等重点区域，分批加装了200余个监控探头。“以前老人走丢、东西丢了、孩子磕碰扯皮，扯不清道不明。”德叔指着屏幕，“现在好了，调监控一看，清清楚楚。”此外，修补坑洼路面坑，防止老人跌倒；在小公园添置休闲椅；今年，他还计划着继续加装探头，并修缮被风雨锈蚀的楼道铁栏杆……这些实实在在的改变，提升着“家”的安全与舒适。

改变的不只是环境，还有人。德叔感慨：“曾经骂我的，现在都成了好朋友。小区哪儿有问题，他们还会主动告诉我。”如今，每天8时半，德叔就会从家里出来，在小区“闲逛”，看到不文明停车，他打电话联系车主挪移；发现公共设施损坏，他顺手就修。小区周围碰上需要搭把手的邻居，他有求必应。

一串沉甸甸的钥匙，德叔总是随身带着，21把，这是社区各个活动室、管理用房的钥匙。社区工作人员亲切地叫他小区“大管家”：“交给德叔管，放心！”走进小区一角一个不起眼的工具房，里面手电钻、切割机、备用管材、隔离墩、扫帚、椅子……一应俱全。“这都是我从市场‘淘’来的宝贝，”德叔如数家珍，“应急维修就靠它们，前几天一处道闸坏了，就是我修的，省下不少工钱。”语气里带着朴实的骄傲。

在小区生活了30多年，德叔堪称小区“活地图”，保安遇到棘手事，第一反应总是：“快找德叔。”——老人走失记不清楼栋？堵路车辆找不到车主？老人突发急症需要紧急联系家属……德叔的手机24小时开机，无论深夜还是凌晨，只要接到紧急的求助，他总是第一批赶到现场的“救兵”。

“帮助他人快乐自己，这是我的活法”

社区慈善宴现场，居民广场的树荫下，独居老人的家中……哪里有公益活动，哪里就有德叔忙碌的身影。日复一日，年复一年，有人问他累不累？他说：“每个人有每个人的活法，有人退休后爱打牌搓麻将，有人爱唱歌跳舞钓鱼，我就爱‘折腾’小区这些事儿。把小区当自己家拾掇好，帮助他人快乐自己，这是我的活法。”

这份通透的善意与热忱，早已融进了这个三代同堂家庭的血脉里，成为家风。儿子吕日昌恰是桂柑社区的工作人员。耳濡目染下，完成本职工作后，小吕常跟在父亲身后，父子俩一起上门帮扶、维修公共设施。“他儿子也是好样的，心灵手巧，阿德老师忙不过来时，找日昌也一样靠谱！”翁阿姨这样评价。德叔的儿媳妇是鹿城区和乐社会工作服务中心的一员，志愿服务同样是她生活的重要部分。

“我们家啊，晚饭桌上一合计，聊的全是小区这点事儿！”德叔笑着描述三代同堂的晚餐场景。他不仅带着家人干，公益路上还有一群志同道合的“搭子”。2018年，德叔加入“吾是义工队”，至今累计志愿时长已超过1400个小时。逢年过节，他总会链接各种公益资源，和队友们一起在社区送爱心粥、组织活动，把节日的暖意送到家家户户。

采访间隙，一位业主赶来找德叔帮忙：“台风过后，电瓶车棚顶积水了，直往下渗，充电桩也没法充电，您有空去看看。”德叔二话不说，拿上梯子就往车棚去。现场，德叔叫来帮忙的小区保安已在等候。德叔利落地脱下鞋袜，架好梯子，“噌噌”几下就爬上了湿滑的棚顶。仔细检查，找到下水口堵塞点，他拿起长杆奋力疏通……

二十多分钟后，积水退去，德叔已是满头大汗，裤脚沾满泥水。“搞定！”他舒了口气，“也不是什么事都我一个人干，公共区域的大事，得叫上帮手。”德叔清楚，一人的热情终究有限，小区是大家的“家”，唯有众人拾柴，这“家”才能越来越好！

夕阳西下，德叔骑着他的“百宝箱”电瓶车，穿行在回家的小道上。行至一处花坛，他停下车，扶起歪倒的共享单车，摆放在人行道指定区域。没走几步，又弯腰捡起路上的一块塑料垃圾……“嗨，都是些抬抬手的小事。”他摆摆手，继续驶向社区温暖的烟火深处。

来 源：温州晚报

原标题： 骑着二手电动车，载着“百宝箱”，日复一日地穿梭在小区的楼宇间 “德叔”就爱“折腾”小区这些事儿

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com