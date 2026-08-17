环卫工清理垃圾 遇涨潮被困桥下
温州都市报 2026-08-17 10:04:18
8月13日上午8时55分，文成县消防救援大队接到报警：大峃镇沙洋桥下有一名环卫工人被困，情况紧急。接警后，大峃消防救援站立即调派人员赶赴现场处置。
温州网讯 8月13日上午8时55分，文成县消防救援大队接到报警：大峃镇沙洋桥下有一名环卫工人被困，情况紧急。接警后，大峃消防救援站立即调派人员赶赴现场处置。
9时43分，消防救援人员到达现场。经了解，该环卫工人当时正在桥底下清理垃圾，未注意河水涨潮，导致被困在桥墩处。此时水流湍急，水位不断上涨，四周礁石湿滑，环卫工人无法自行上岸，处境危险。
现场指挥员迅速研判地形，消防救援人员携带安全绳、梯子等救援装备，涉水靠近被困环卫工人。到达后，消防救援人员先为环卫工人系好安全绳做好防护，随后将梯子架设在相邻礁石之间，搭建起一条临时“安全通道”。在消防救援人员的引导和保护下，环卫工人沿着梯子依次爬过三座桥墩的礁石，成功转移至岸上安全地带。
整个救援过程紧张有序，被困人员除受到惊吓外，身体无碍。
消防部门提醒：在河道、桥下等临水区域作业时，务必密切关注天气变化和水位涨落情况，严禁在涨潮、暴雨等危险时段冒险作业。如遇人员被困，请及时拨打119报警求助，切勿盲目涉水自救。
来 源：温州都市报
原标题： 环卫工清理垃圾 遇涨潮被困桥下
通讯员 印俊杰 记者 吴祖坚
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
时隔6年，楠溪江保护条例迎来2.0版本，有啥新变化？社会08-16
-
无尽山海 洞头上榜“2025浙江十大宝藏小城”社会08-16
-
温州，又添一座“Token工厂”！社会08-16
-
温州“人家烧”火成国内餐饮新势力社会08-16
-
“小梅花”绽放全国舞台 温州5人荣获佩花社会08-16
-
从“单兵宣讲”到“社群破圈” 永嘉“不慌大队”IP点亮理论宣讲新范式社会08-16
-
重磅！温州市绣山中学与温州肯恩大学谋划联合办学社会08-16
-
从暑期关爱行动看民生温度 瓯海“榕光少年”拔节生长社会08-16
-
神话之鸟山海寻踪 全国生态日科普打卡活动在平阳南麂岛举行社会08-16
-
轨道交通站台上有个“营长老薛”，敢扛事、会共情社会08-16