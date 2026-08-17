温州都市报 2026-08-17 10:04:18

8月13日上午8时55分，文成县消防救援大队接到报警：大峃镇沙洋桥下有一名环卫工人被困，情况紧急。接警后，大峃消防救援站立即调派人员赶赴现场处置。

温州网讯 8月13日上午8时55分，文成县消防救援大队接到报警：大峃镇沙洋桥下有一名环卫工人被困，情况紧急。接警后，大峃消防救援站立即调派人员赶赴现场处置。

9时43分，消防救援人员到达现场。经了解，该环卫工人当时正在桥底下清理垃圾，未注意河水涨潮，导致被困在桥墩处。此时水流湍急，水位不断上涨，四周礁石湿滑，环卫工人无法自行上岸，处境危险。

现场指挥员迅速研判地形，消防救援人员携带安全绳、梯子等救援装备，涉水靠近被困环卫工人。到达后，消防救援人员先为环卫工人系好安全绳做好防护，随后将梯子架设在相邻礁石之间，搭建起一条临时“安全通道”。在消防救援人员的引导和保护下，环卫工人沿着梯子依次爬过三座桥墩的礁石，成功转移至岸上安全地带。

整个救援过程紧张有序，被困人员除受到惊吓外，身体无碍。

消防部门提醒：在河道、桥下等临水区域作业时，务必密切关注天气变化和水位涨落情况，严禁在涨潮、暴雨等危险时段冒险作业。如遇人员被困，请及时拨打119报警求助，切勿盲目涉水自救。

来 源：温州都市报

原标题： 环卫工清理垃圾 遇涨潮被困桥下

通讯员 印俊杰 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com