温州都市报 2026-08-17 10:54:00

为确保开渔安全有序，温州海警局提前部署、精准施策，打出护航“组合拳”，全力保障渔民朋友“放心出、平安归”。

温州网讯 近日，随着四类专项特许捕捞渔船结束休渔期，温州沿海迎来阶段性“小开渔”。大批渔船陆续驶离渔港，奔赴作业海域，新一轮海上生产序幕正式拉开。为确保开渔安全有序，温州海警局提前部署、精准施策，打出护航“组合拳”，全力保障渔民朋友“放心出、平安归”。

开渔前夕，温州海警局组织执法员深入渔村、登临渔船，开展“送法上船”活动。通过发放安全手册、现场以案释法等方式，向渔民普及《海警法》《渔业法》等法律法规，重申海上作业法律底线，并提醒如遇紧急情况，可第一时间拨打95110海上报警电话，确保遇险求助渠道畅通。

开渔当日，温州海警局调派多艘执法艇，在重点渔港、航道及渔船集中作业区实施高频次巡逻护航。执法艇全程伴随监管，及时处置突发状况，有效震慑违规违法行为，切实维护海上生产作业秩序规范、安全、稳定。

针对特许捕捞季海上气象多变的特点，海警执法员还提前深入码头、渔港，对即将出海的渔船逐艘进行安全检查，重点核查救生设备、消防器材配备及使用状态，并向船员叮嘱密切关注气象变化，做好防风防浪准备。对检查中发现的救生设备老化、消防器材不足等隐患，执法员当场下达整改通知，督促船主在开渔前整改到位，坚决杜绝渔船“带病出海”。

据悉，下一步，温州海警局将持续保持海上管控高压态势，不断优化执法服务，严厉打击各类涉海违法犯罪行为，以扎实行动为海洋渔业高质量发展筑牢安全屏障。

来 源：温州都市报

原标题： 温州“小开渔”有序启动 海警多措并举护航渔民平安作业

记者 陈伟 通讯员 洪霖震

本文转自：温州新闻网 66wz.com