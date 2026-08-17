全国网络辟谣 2026-08-17 18:00:14

辟谣 网传安徽马鞍山“两座水库溃坝”不实

详情：近日，网络平台流传一段安徽省马鞍山市和县香泉镇道路被洪水淹没的视频，视频配文称“上面2个水库爆掉了”。经当地有关部门核实，视频内容所述不实，不存在水库溃坝（网传视频称“爆掉”）情况。实际情况是，近日受强降雨影响，香泉镇辖区山上雨水汇流而下，流速快、水量大，造成局部区域道路、农田受淹。目前，积水区域正在加急排水排涝。（来源：“安徽网络举报”微信公众号、“马鞍山辟谣”微信公众号）

辟谣 网传“湖北一大学用专机接新生”不实

详情：有网民发布视频称“湖北幼儿师范高等专科学校安排专机接2026级新生”，画面中的飞机机身印有该校2026专机接送字样。经核实，网传视频并非真实场景，该校从未规划、安排任何专机接送新生的相关工作。视频中飞机机身的标识文字系使用AI工具后期加工生成的虚假内容。请广大学生、家长留意甄别网络信息，警惕AI制图、后期P图篡改画面制造噱头的网络谣言，入学、报到相关安排请以学校官方发布的正式通知为准。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号）

科普 暴雨天，留心4个风险点

详情：汛期，要留意这些安全误区。

本地无降雨不代表安全

洪水具备全域汇流、跨区域传导、滞后抵达等特征，局部区域天气晴好不代表上游无强降雨、水库不开展泄洪调度作业。不能只看本地天气预报，还要留意上游暴雨预警、中小河流洪水预警、水库泄洪通知；汛期避免前往河槽、河滩、泄洪渠等区域；一旦看见河水变浑、水位快速上涨、远处传来水流轰鸣声，要立即向河道两侧垂直高地转移。

住在高层不代表没风险

受狭管效应影响，两栋高层建筑之间风速增大，容易产生安全隐患。比如外墙保温层、外挂空调支架等外立面附属设施易脱落；屋顶容易积水超载，引发建筑渗漏、低层污水管网倒灌；强风压形成室内外压差，易损毁落地窗、飘窗，造成人员伤害与财产损失。如遇台风、持续强阵风，务必紧闭并锁牢门窗，不要开窗留缝，以防大风灌入损毁窗户，引发雨水倒灌。

积水看着浅不代表真的浅

下穿隧道、高架下凹路段是天然汇水点，雨水全都往低处汇集，水面看上去浅浅一层，水下可能有路坑和井盖缺失、强吸水力的排水井口。开车遇到隧道、桥下积水，水深超过轮胎一半直接掉头绕行，切勿强行穿行。行人雨天不要贸然涉水，远离积水漩涡地带；不要在立交桥、跨河桥梁、涵洞桥下长时间停留。

雨停不代表险情结束

降雨结束后的一段时间是坍塌、滑坡、倒伏事故高发期。雨水会把树木根系、围墙地基、广告牌底座、山体边坡土体泡软，导致稳定性下降，树木倾倒、墙体垮塌、小型滑坡往往滞后一两天才发生。洪水漫溢带来的污水淤泥还会滋生细菌，引发传染病。雨后3天之内不要靠近老旧围墙、大树、路边广告牌、房前屋后陡坡，切勿立即返回切坡住房、危房；泡水家电、自来水管道必须检修、消毒后再使用；及时清理房前屋后积水淤泥，做好消杀工作；持续关注地质灾害预警，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后核查整套流程，防范不松懈。（来源：人民日报）

通报 造谣“青岛大学新校徽像旭日旗”，违法行为人被行政拘留

详情：近日，有网民编造传播“青岛大学新校徽被指像旭日旗，校方紧急撤下”不实信息，引发关注。经查，网传校徽图样并非青岛大学校徽（辟谣信息请见→“青岛大学新校徽像旭日旗”系造谣）。该不实信息系违法行为人龙某为博取流量利用AI技术编造，并在网络平台发布，扰乱公共秩序。目前，龙某已被公安机关依法行政拘留并处罚款。（来源：青岛互联网联合辟谣平台、“崂山公安”微信公众号）

通报 编造河南濮阳南乐街道积水谣言，一网民被行政处罚

详情：近日，网民李某某在网络平台发布街道积水视频并称“河南南乐成大海了”，引发关注。经核查，该视频实际拍摄于外地，与河南省濮阳市南乐县无关。当地公安机关已依法对李某某作出行政处罚，相关谣言信息已被删除。（来源：“平安南乐”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： 造谣青岛大学校徽者被行拘（2026·08·17）

本文转自：温州新闻网 66wz.com