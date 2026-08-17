潮新闻 2026-08-17 18:18:38

温州网讯 农历七月初七，便是七夕佳节。柔情似水，佳期如梦，双星相会，牵动千年情思。七夕的鹊桥相会的传说，由历代诗词不断渲染相思相守的浪漫意境；直至现代，被赋予中式情人节的内涵。值得一提的是，古代七夕并非情人节，古时三月三上巳节，才是古时青年男女相会、寻觅良缘的传统日子。

七夕自古有丰富的民俗内涵，历史源远流长，它起源于古人对牵牛、织女星宿的崇拜，历经先秦至明清层层积淀，渐渐形成祀双星乞愿、女子乞巧、祈福求子、学子拜魁星求运等多元习俗，意蕴绵长，拥有双星节、乞巧节（女儿节）、祈子节、魁星节等诸多别称，其中 “双星节” 是七夕最本源、最古老的称谓。

早在先秦时期，《诗经？小雅？大东》就留下了对牵牛、织女星宿最早的文字记载。汉代，牵牛织女相恋相隔、一年一度鹊桥相会传说故事基本成型。《古诗十九首？迢迢牵牛星》以 “迢迢牵牛星，皎皎河汉女”，写尽双星隔河相望、相思无尽的深情；宋代秦观《鹊桥仙》中 “金风玉露一相逢，便胜却人间无数”，更是将七夕双星相守的深情与节日浪漫意境推向顶峰，成为流传千古的佳句。

汉魏时期，七夕逐渐定型为乞巧节。传说织女是上古纺织星神，主掌女工技艺，象征聪慧灵巧。乞巧，就是民间女子向织女祈求手艺精巧、心灵聪慧。东晋葛洪《西京杂记》记载：“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼，人俱习之。” 可见穿针乞巧习俗在汉代已经盛行。魏晋之后，又增添“喜蛛应巧”等验巧习俗。唐代乞巧风俗达到鼎盛，林杰《乞巧》中 “家家乞巧望秋月，穿尽红丝几万条”，生动描绘出全民乞巧的热闹景象；明清时期，投针验巧成为主流验巧方式，延续着女子祈求聪慧灵巧的美好心愿。

魏晋至隋唐，七夕习俗逐步丰富，人们拜星守夜许愿，在乞巧之外，增添乞富、乞寿、乞子等愿望。宋代七夕民俗愈发隆重，形成了七夕节吃巧果习俗，巧果起源于七夕节“乞巧”活动，最初是女子为祈求织女赐予自己一双巧手而制作的祭品面食，后来渐渐成为七夕应节食品。巧果又名七夕果、乞巧果，其名源于七夕“乞巧”习俗，取“乞求心灵手巧”之意，并因“巧”与“桥”谐音，寄托助牛郎织女鹊桥相会的愿望。

宋朝时，街市上已有七夕巧果出售，在北宋《东京梦华录》中称为“笑靥儿”，似女子笑时酒窝，其“花样奇巧百端”，“如捺香方胜之类”。捺香，是把香味面团压出花纹；方胜，是中华传统吉祥纹样，由两个菱形压角相叠而成，又称“同心方胜”，寓意同心同德、好事成双、连绵不断，常用于定情信物或节日装饰。巧果主要材料是油、面、糖、蜜。在古代，手巧女子，还会捏塑出各种与七夕传说有关的花样。有些巧果会点染成七种颜色，用长线穿成串，给小宝宝们戴上，有“心灵手巧”寓意。

至今，在杭州、宁波、温州等地仍有七夕吃巧果习俗，具体做法是：先将白糖放在锅中熔为糖浆，然后和入面粉、芝麻，拌匀后摊在案上擀薄，晾凉后用刀切为长方块，最后折为梭形巧果胚，入油炸至金黄即成。杭州知味观制作的巧果香脆无比，在七夕期间十分畅销。小时候，在七夕节时，母亲会买来一大包现做好的巧果，全家人品尝，开心的情景，至今记忆犹新。

宋代，七夕又称祈子节，有供养泥塑童子玩偶“磨喝乐”习俗。孟元老《东京梦华录》记载，北宋七夕街市，百姓争相购买供奉。磨喝乐源自佛教神祇，后演变为可爱婴孩形象，常手持莲荷，材质各异，是七夕专属祈子吉祥物。民间认为，七夕为阴阳交会、星辰相会的吉日，供奉磨喝乐、祭拜星神，可祈求子嗣绵延、孩童平安康健。这一民俗在宋代蔚然成风，流传至明清，在江南地区尤为盛行。

七夕节祈子习俗，与远古时期上巳节祈子习俗有历史渊源，当时，民间有“流枣浮卵”祈子习俗，已婚女子相约成群，在三月初三这天来到郊外水边，将红枣、鸡蛋至于水中，争相捡食。后来，七夕节有了祈子习俗，女子在祭拜织女之时，会用南瓜等多籽瓜果作为供品，借多籽寓意，祈求子嗣绵延，南瓜因谐音寄托求子求男的心愿，成为七夕祈子民俗里的特色供品。这一习俗在江南长久流传，成为七夕独有的民俗印记。

七夕还有拜魁星习俗。魁星是北斗七星之首，主掌文运科举，传说七月初七是魁星诞辰，读书人便将七夕称作魁星节，祭拜魁星，祈求学业精进、金榜题名、仕途顺遂。入宋以后此俗成型，明清广为流行，由此形成“女子乞巧、士人祈运” 的双元习俗，进一步丰富了七夕的文化内涵。

七夕千年流转，从最初祀星礼天的古老祭祀，渐渐融合乞巧、祈福、求子、祈功名等多重民俗。它藏着古人对巧手聪慧、平安长寿、子嗣安康、前程顺遂、真情相守的朴素期盼，既有上古星辰信仰的古朴底蕴，又饱含寻常百姓对美好生活的热切向往。

时至今日，重温七夕民俗，不只是感受牛郎织女相守相思的浪漫，更要读其中深意：不追求朝夕相伴，而珍重长久坚守；不止向往情爱圆满，亦保有对本心、生活、文脉的敬畏与热爱。一夕双星，岁岁相逢，古老民俗跨越岁月依旧温润动人，承载着中式浪漫与文化根脉，代代相传。

来 源：潮新闻

原标题： 七夕节俗，千年意浓

作者 孟祖平

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