无锡日报 2026-08-17 18:24:07

温州网讯 8月11日，2026年总台七夕晚会《今夕颂》正式官宣，将于8月19日七夕佳节播出。此次，中央广播电视总台再次牵手无锡，在拈花湾全程录制。晚会以“桥”为核心意象，串联千年七夕民俗与当代生活，主打全民共创理念，融合江南风貌与家国情怀，演绎中国式浪漫。周深、任贤齐、李云霄、黄子弘凡等明星扎堆来锡，网友直呼“含星量爆表”。

近期，随着晚会录制的推进，参演歌手的消息在社交平台不断刷屏。8月4日，周深现身拈花湾坚持全开麦演唱，这是他连续第六年登上央视七夕晚会舞台。录制间隙他还清唱了《太湖美》，喊话“大家快来无锡玩吧”。同一天，越剧演员李云霄一袭绿色薄纱长裙亮相，被网友盛赞“连风都在偏爱她”，王鸥和王耀庆也被拍到同场录制。7月31日，任贤齐现身引发一波回忆杀，魏晨和孙怡在江南夜色中开嗓，被网友直呼“音乐之都名不虚传”。此外，黄子弘凡、黄龄、苏醒、管乐、张翅、柯淳、王鹤润等明星也相继完成录制。

本次晚会立足“新大众文艺”的创新表达，搭建“线上全民共创+线下实景互动+大屏精品歌会”的架构。线上发起“央视七夕晚会共创计划”，诚邀大众分享、书写浪漫故事。晚会还推出#跟身边的桥一起上央视#创意征集、《爱情鸟》舞蹈挑战、《这世界那么多人》评论区唱歌接力等多种参与形式，让源于烟火日常的动人故事温暖呈现。线下，晚会特别在拍摄地无锡打造沉浸式实景体验与“浪漫鹊桥”打卡地，依托江南水乡的深厚人文与七夕传统，打造年轻化、大众化的节俗体验新模式，让晚会节目创作与城市人文景观相互映衬、双向赋能。

来 源：无锡日报

原标题： 总台再次牵手无锡 七夕晚会《今夕颂》将呈现“锡式浪漫”

本文转自：温州新闻网 66wz.com