温州都市报 2026-09-05 07:08:00

近日，一则题为“青春没有售价，文创直接拿下”的推文在社交平台热传，引发不少年轻游客共鸣。从市区公园路到各县（市、区）景区，一批融入本土风情、非遗元素和城市记忆的文创店正成为游客“买买买”的新宠，把温州的美好记忆“打包带回家”。

温州网讯 近日，一则题为“青春没有售价，文创直接拿下”的推文在社交平台热传，引发不少年轻游客共鸣。从市区公园路到各县（市、区）景区，一批融入本土风情、非遗元素和城市记忆的文创店正成为游客“买买买”的新宠，把温州的美好记忆“打包带回家”。

在温州市区公园路上，饱塔文创把温州本土风情揉进书签、冰箱贴、扇子等500多款原创好物中，民俗、非遗与现代设计碰撞，颜值与创意双双在线。斗城大富翁桌游、NFC童谣明信片等产品深受年轻人喜爱，二楼还有微型民俗博物馆，老物件随手一拍就是故事。

大岙溪文创则分驻温州博物馆与公园路，主打文创好物搭配非遗伴手礼，将瓯越生活美学融入日常。温州博物馆文物、非遗鱼灯、老物件等系列的冰箱贴让人挑花眼，逛累了还可喝杯石斛茶，临别带份湖岭牛肉干，圆满收尾。

位于龙湾寺前街的浙礼龙湾（龙湾文创馆），八禧文化在此轻盈可触，百款独家文创集城市建筑、美食、风物精粹。八禧印章雅集、温州地标金属尺书签、糖金杏手机挂件等产品让人爱不释手。

平阳坡南老街上，平阳宠礼官方文创旗舰店以城市IP好物为主打，阳阳手办、通福门钥匙扣、海岛摆件、红色周边等琳琅满目，游客还可在咖啡香里边喝边逛，一站搞定。

文成百丈漈景区的“伯温赐福”文创旗舰店则主打“福地好运”，五福冰箱贴领衔十余款文创产品，配上一杯福地冷泡茶，边喝边逛更有风味。瓯家文创位于江心屿西码头附近，海鲜毛绒挂件、鹿城地标冰箱贴、温州话周边台历、熏鸡鸭舌零食等好物包罗万象，瓯文化在此鲜活呈现。

此外，泰顺廊氡有礼旗舰店将廊桥冰箱贴、三杯香茶、畲族香包、传统香薰等泰顺风物藏于店中；雁荡山游客中心推出八景扇、DIY钥匙扣、集章本、纪念币等精致好物；洞头中屿景区的嗨洞文创以望海楼冰箱贴、海岛明信片等展现海上花园的浪漫；南麂大沙岙沙滩旁的南麂文创馆则汇聚海鲜玩偶、文创水杯、原创T恤、“南麂阳阳”手办等海岛特色产品。

从市区到县域，从山区到海岛，温州各地文创店铺已悉数就位，赶紧来“打包”带回家。

来 源：温州都市报

原标题： 青春没有售价 把温州“打包”带回家

记者 小毛 文旅

本文转自：温州新闻网 66wz.com