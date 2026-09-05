全省基层文化干部的“课堂” 为何在这座工业重镇开讲？

潮新闻 2026-09-05 07:20:05

一个以“中国电器之都”闻名的浙江工业重镇，何以成为全省基层文化站干部现场教学的“主课堂”？

受访者供图

9月2日至4日，全省文化站业务能力提升培训班在乐清柳市镇举行。来自全省各地的100多名基层文化站干部，把“课堂”搬进了柳市。

一个以“中国电器之都”闻名的浙江工业重镇，何以成为全省基层文化站干部现场教学的“主课堂”？

答案或许藏在柳市工业之外的另一面里。

文化中心里聚起“人气”

9月3日下午，柳市文化中心四楼茶艺教室内，十几位学员正跟着老师学习冲泡手法。与此同时，八楼舞蹈房里，民族民间舞公益课的学员们正跟着音乐练习动作；隔壁排练厅，文化中心艺术团的成员们正在为下一场演出打磨细节。

当天，全省文化站业务能力提升培训班现场教学来到这里。这是“浙江省最美公共文化空间”柳市文化中心，占地面积23亩，总建筑面积约3.6万方。

受访者供图

100多名学员穿行在各个楼层，一层正在举办全民艺术学堂学员书法展，二层是柳市非遗馆，黄杨木雕、竹壳雕、细纹刻纸三位大师正进行现场展示，三层是图书馆，其他楼层则是各类公益课教室等。“工作日白天，怎么还这么多人？”学员行走其中，看见群众参与热度，不禁心生疑问。

类似的疑问，几乎每个初次到访者都有过。柳市文化中心每年举办公益课程超1000场，受益群众超40万人次，日均人流量超过千人。

“这些数据背后是实打实的服务。”柳市镇相关负责人介绍。打开全民艺术学堂课表，10大类34种课程，从周一到周日，从白天到晚上，声乐、舞蹈、器乐、书画、摄影、太极、瑜伽等课程几乎覆盖所有时段。“热门的声乐班名额放出30个名额，几分钟内抢完。书法班报名通道开启不到一小时，排队人数已过百。”工作人员介绍道。

受访者供图

一个乡镇文化站拥有这样的人气并不常见。一些乡镇场地不缺，设备也有，但群众不爱来、不愿来，恰恰是基层公共文化服务的普遍痛点。

柳市也曾面临同样的问题。柳市的做法是把“谁来运营”“谁来上课”“谁来参与”三个问题一并解决，用持续的内容更新，市场化的运营方式，让场馆热闹起来。

谁来运营？中心签约20余家文化公司，引入专业机构参与日常运营，32家本地文化社团免费入驻使用场地，入驻机构需承诺每年开展不少于24场公益活动，让专业的人做专业的事。

谁来上课？建立公益授课师资库100余人，全部是乐清市范围内的文艺骨干，既有专业院团出身，也有民间高手。

谁来参与？课程面向全体市民免费开放，通过“今日柳市”微信公众号公开报名，课程按季度滚动推出，一年四期，每期12课次。

运营有了主体，内容有了来源，参与有了通道，文化中心才真正“转”起来。

但一座场馆能不能办好，经费问题如何解决很关键。柳市给出的解法是“以文养文”。文化中心将部分楼层出租给文化产业机构，每年约200万元的租金收入，全部反哺公共文化活动。不是财政包揽，也不是一租了之，而是形成一个可持续的闭环。

文旅街区里读懂“流量”

当前，“文艺赋美”是浙江推动公共文化服务高质量发展的重要抓手。何为“文艺赋美”？在培训班的开班仪式上，浙江省文化馆馆长阮静说：“就是推动文化回归日常生活，在城市中心、商圈、街角搭建‘没有围墙’的舞台，让百姓想上就能上，让公共文化服务触手可及。”

受访者供图

放在柳市的语境里，答案变得具体起来。在柳市镇黄华片区，瓯潮里文旅街区正在成为“文艺赋美”落地的鲜活样本。今年春节刚开街，4月就拿下了2026中国龙雀奖“年度值得期待文旅项目”，是温州首次。

这样的文旅项目并不少见，为什么偏偏是这里做成了？瓯潮里的案例引发了不少学员的思考。

当前一个普遍的困境是，不少乡镇搞文旅，要么照搬城市商业综合体的模式，业态同质化严重，游客来过一次就不再回头，要么把老街改造做成“穿衣戴帽”，没有内容支撑，开街时的热闹很快就散了。

受访者供图

柳市镇相关负责人介绍：“给街区植入的文化和业态，不是搬来的概念，而是从土里长出来的。”街区打造做的第一件事，是梳理黄华片区独有的文化资源。这里是国学大师南怀瑾故里，是世界风物集散的码头，也是瓯江口的渔港和海防要地。这里洄游的鳐鱼更是几代人的味觉记忆。再将这些资源系统转化为可体验的内容，例如打造南怀瑾国学馆，引入AI互动体验；把鳐鱼被做成IP，举办千人长街宴、摸鱼艺术展、鳐鱼文创；将老码头、海防旧址的历史肌理保留下来，并在老建筑里办展，展示老码头的记忆。

更关键的是运营节奏。很多文旅街区开街即巅峰，之后迅速回落，因为缺乏持续的内容更新。瓯潮里保持“每月一主题、每季一大典”的频率，不断轮换主题，例如六一节举办大小孩撒欢日活动，暑期推出考生福利大放送，七夕办起了“令人心动的茶话会”相亲活动等，让游客每次来都有新体验。

受访者供图

业态更新上也走了不同的路。运营方没有追求铺满商铺，而是通过引入风格各异的青年主理人，让老建筑变身“八斤制所”在地风物店。街区还常态推出“音乐盲盒”，中央舞台的“闪光的‘乐’手”音乐会、莫奈花园的阳台音乐会轮番上演，让每个转角都可能与旋律不期而遇。

“文化工作的核心不是‘送文化’，而是‘种文化’。文艺赋美是打破围墙，让文艺走出专业场馆，融入市井烟火，真正成为群众生活的一部分。”阮静在授课中说。

民间力量里看见“生长”

从文化中心到文旅街区，柳市文化建设的路径清晰可循。

做优“家门口”的文化服务。以柳市文化中心为主阵地，每年开设全民艺术学堂公益课程超千场，让优质文化资源触手可及。柳市文化中心获评“长三角及全国部分省市优秀公共文化空间”。

打造“沉浸式”文化场景。提升瓯潮里文旅街区，建成6处城市书房和百姓书屋，覆盖94家农村文化礼堂，构建30个“15分钟品质文化生活圈”。

培育“走出去”文化品牌。“柳川杯”歌手大赛从1988年举办至今已27届，黄杨木雕、细纹刻纸等国字号非遗持续擦亮“中国民间艺术之乡”金名片。

受访者供图

阮静在授课中直言，基层文化工作要提高公共文化设施的效能，让更多优质文化设施和优质文化产品服务大众。她认为，柳市的探索可圈可点，富有成效，值得参考。

去年，柳市镇工业总产值过千亿，规上工业总产值突破700亿元，综合实力稳居全省乡镇第1，连续两年全国千强镇排第11。其由产业集聚带来的财富积累，正悄然转化为文化建设的民间推力，生长成为一种独特的文化生态。

德力西集团高级副总裁胡成虎，把父亲当年的裁缝铺记忆和毕生收藏，变成了一座省级乡村博物馆——民族服饰艺术馆，向学生们开放，成为孩子们最爱的研学基地；浙江云谷数据有限公司董事长黄献锋，建起了近6000平方米的云谷艺术馆，私藏的齐白石、陆俨少书画真迹和国家级大师的黄杨木雕等珍品，免费向公众开放……

云谷艺术馆。受访者供图

企业办馆、商会助力，正在成为柳市公共文化供给中一股不可忽视的增量。如今，全镇共有5家由民间力量主导或参与运营的博物馆获评浙江省乡村博物馆，涵盖黄杨木雕、细纹刻纸、民族服饰等不同门类。

当文化建设从政府单方面供给，转向政府引导、社会参与、群众共建的多元格局时，文化才真正在这个地方生了根。柳市展示的工业之外更有温度的另一面，或许正是全省文化站干部选择来这里“上课”的原因。

来 源：潮新闻

原标题： 全省基层文化干部的“课堂”，为何在这座工业重镇开讲？

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com