龙港市委经济形势分析会召开
9月4日，龙港市委经济形势分析会召开，研究分析当前经济运行和主要指标完成情况，安排部署重点工作，奋战三季度、决胜下半年，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。龙港市领导叶鑫俊、黄振国、陈滢冰、郑永久、肖达统、虞臣肖、朱熙参加会议。
会议听取1-7月份全市经济运行、三季度攻坚目标和举措等情况汇报，与会人员作交流发言。
会议指出，今年以来，全市经济运行呈现总体平稳、质态向好的发展态势。三季度是夯实发展底盘、积蓄增长动能、重塑发展优势的关键时期，全市上下必须保持清醒头脑、坚定发展信心，主动适应经济发展新形势，精准施策破解发展难题、激活发展活力。
会议强调，要提前预判，做到心中有底。坚持前瞻思维、系统思维，深入开展摸排分析，全方位理清产业发展、项目建设、要素保障等情况，做到底数清、情况明、预判准、举措实，牢牢把握经济工作主动权。
要强化攻坚，做到争先进位。锚定全年经济发展目标任务，坚持扩增量、稳存量、优结构、可持续，分类梳理重点指标、短板指标和优势指标，实行清单化管理、项目化推进、常态化督办，推动全市经济发展提质增效。
要着眼全局，做到稳扎稳打。牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，层层压实工作责任、细化工作举措、凝聚工作合力，全力冲刺完成全年各项目标任务，不断推动全市经济社会高质量发展迈上新台阶、开创新局面。
来 源：龙港发布
记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/邓雨薇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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