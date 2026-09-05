学习强国温州学习平台 2026-09-05 10:47:54

9月3日，苍南县城因暴雨内涝。一位临产孕妇需送医，但楼下齐腰深的洪水让她及家人无法出门。接到报警后，灵溪中心所民辅警立即赶赴现场，同时联系应急部门调派冲锋艇前往协助。很快救援人员将孕妇接出来抬上救护车的担架，及时安全送往医院。

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原标题： 温州苍南：孕妇临产被困 冲锋艇开道转运送医

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