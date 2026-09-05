新华网 2026-09-05 10:50:29

9月4日，教育部召开新闻发布会，介绍教师队伍建设情况。教育部教师工作司负责人介绍，我国将实施教师发展国家行动，重点在精神引领、培养质量、公平发展、关心关爱等方面发力。

9月4日，教育部召开新闻发布会，介绍教师队伍建设情况。教育部教师工作司负责人介绍，我国将实施教师发展国家行动，重点在精神引领、培养质量、公平发展、关心关爱等方面发力。

近年来，教育部全力推进高水平教师队伍建设，教师立德修身、敬业立学、教书育人呈现出新风貌。“锚定教育强国建设目标，必须把教师队伍建设摆在更加突出的战略位置，全力实施好教师发展国家行动，拿出更多实招、硬招、新招，加快构建高质量教师发展体系，全面提升教师专业素养和教书育人能力。”教育部教师工作司负责人表示。

在精神引领方面，该负责人介绍，要引导广大教师牢记立德树人根本任务，大力弘扬践行教育家精神。教育部将选树更多扎根一线、可亲可敬可学的典型，同时继续坚守师德师风第一标准，坚决对师德失范行为“零容忍”。

在培养造就高水平教师方面，将全面深化教师教育改革，推动师范院校守好师范本位、提高办学水平，推动更多高水平大学参与教师教育，试点建设国家卓越教师学院。改革教师教育课程体系，强化教师思想道德修养，加强对教师数智和科技素养、人文素养、创新思维、跨学科综合素养等的培养。贯通教师职前培养和职后培训，建立新招聘教师在办学水平较高的学校见习培养制度，改革实施“国培计划”。实施“人工智能+教师发展”行动，建强用好国家智慧教育平台教师中心，启动教师人工智能素养全覆盖培训。

围绕公平发展，要补齐乡村教育短板，促进教师资源均衡配置。教育部将启动实施县中教师固本提质行动、国门学校优秀青年教师培养支持计划，改革“优师计划”“县中教师头雁计划”，继续深入推进“组团式”帮扶、银龄讲学、教师轮岗交流等，建设“强校带县中”教师发展共同体和高水平师范大学对口帮扶县中机制。

在关心关爱教师方面，将持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策，健全共保联动机制，让绩效向教学一线、班主任、乡村教师倾斜。持续推进社会公共服务“教师优先”，近期教育部将会同有关部门和一批企业启动第三期“尊师惠师公益行动”。

在回答关于维护教师权益、减轻教师负担方面的问题时，教育部教师工作司负责人表示，将规范涉师争议投诉处理程序，畅通教师法律咨询和援助渠道，对涉及教师的不实举报，及时为老师澄清、正名；对捏造事实、恶意诽谤教师的行为，坚决“零容忍”，联合相关部门依法严肃处理，追究相关人员责任。

同时，用制度标尺立起课堂规矩，守护育人温度。加快推进完善相关制度，出台操作指引，让教育惩戒有法可依、有界可控、有例可循。

此外，健全社会事务进校园准入机制，实施“白名单”管理，把不必要的检查、评比、填表减下来。“要把宁静还给校园，把时间还给老师，让老师把心安放在课堂、把爱倾注给孩子。”教育部教师工作司负责人说。

来 源：新华网

原标题： 我国将实施教师发展国家行动 全面提升教师专业素养和教书育人能力

记者 吴月

本文转自：温州新闻网 66wz.com