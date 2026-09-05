新华网 2026-09-05 10:51:28

我国正式启动国际地月立方星座大科学计划，拟联合多个国家在地月空间部署卫星群，立体组网开展空间环境监测、伽马射线暴探测、月球资源勘探等工作。

记者4日从2026年深空探测（天都）国际会议上了解到，我国正式启动国际地月立方星座大科学计划，拟联合多个国家在地月空间部署卫星群，立体组网开展空间环境监测、伽马射线暴探测、月球资源勘探等工作，初步计划2030年左右完成全部卫星发射部署，填补全球地月空间系统性观测空白。

地月空间从地球低轨道延伸至距地球约200万公里，是人类拓展活动空间的新空域，也是未来载人登月与月球基地建设的核心活动区域。长期以来，人类对其认知主要依赖单点探测，存在时空覆盖不足、关键区域数据匮乏等问题，亟需开展系统性连续观测。

据介绍，此次大科学计划将在地月共振大椭圆轨道、环月轨道等位置部署卫星群。30颗重量不超过30公斤的12U立方星，将分6批部署至1∶3地月共振大椭圆轨道，组成空间环境监测、伽马射线暴探测星群。依托多星多点同步观测，可完整捕捉空间天气事件演化过程，将伽马射线暴定位精度提升至亚角秒级。

该计划由深空探测实验室与国际深空探测学会共同发起，亚太空间合作组织支持，确立“联合设计、免费搭载、经费各担、科学数据共享”的国际合作原则。中方统一研制高能粒子成像、空间磁强计、伽马射线暴探测三套标准载荷，免费向合作方提供。项目还将开展技术培训、制定统一接口标准，助力发展中国家深度参与深空探测。

目前，泰国、塞尔维亚、埃及、塞内加尔、印度尼西亚等多国科研机构已加入该计划，第一阶段工程研制已启动，卫星、载荷、测控等大系统总体方案论证即将完成。项目建成后，将推动地月空间探测从单点断续模式向网络化连续观测转变，为载人登月生命安全及地月空间环境前沿科学研究提供核心数据支撑。

“我们期待和全球伙伴一道，共同拓展人类对深空宇宙的认知边界。”国际深空探测学会副理事长胡朝斌说。

来 源：新华网

原标题： 我国启动国际地月立方星座大科学计划

记者 陈诺、吴慧珺

本文转自：温州新闻网 66wz.com