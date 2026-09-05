争金练兵并重，优势挑战同在——第20届亚运会中国体育代表团前瞻

新华网 2026-09-05 10:53:04

第20届亚运会中国体育代表团4日在北京成立。本届亚运会将于9月19日至10月4日在日本爱知县和名古屋市举行，中国体育代表团总人数为1274人，其中运动员815人，将参加38个大项、369个小项的角逐。

第20届亚运会中国体育代表团4日在北京成立。本届亚运会将于9月19日至10月4日在日本爱知县和名古屋市举行，中国体育代表团总人数为1274人，其中运动员815人，将参加38个大项、369个小项的角逐。

9月4日拍摄的大会现场。新华社记者 王东震 摄

整体形势来看，中国队将在多个项目上与日本、韩国队等老对手展开激烈争夺，在“三大球”项目中尤其面临较大挑战。但凭借总体实力、争金广度和人才储备，中国代表团仍保有明显的集团优势。

上届亚运会，中国体育代表团获得201枚金牌、383枚奖牌，取得亚运会参赛历史最好成绩，第11次蝉联亚运会金牌榜榜首。本届赛事，中国代表团运动员总人数有所减少，金牌总数较杭州亚运会或有回落。但由36位奥运冠军领衔的中国军团，仍有充足信心蝉联金牌榜第一。

“王牌之师”冲击新高度

跳水、体操、举重、射击、乒乓球、羽毛球六大传统优势项目的表现，历来左右着中国体育代表团在亚运会上的整体走势。此番出征，六支队伍将共同迎接新周期的新考验。

中国跳水队长期在亚洲保持绝对统治力。本届亚运会，跳水队以12人阵容出战，陈艺文、陈芋汐、王宗源等奥运冠军在列。上届亚运会，中国队包揽了全部10枚跳水金牌，“梦之队”此番目标仍是夺取所有金牌。

中国体操队10人正选出战，邹敬园、张博恒、邱祺缘等领衔，田昊、柯沁沁等新秀入选。今年体操世锦赛也是洛杉矶奥运会资格赛，队伍将亚运会视为世锦赛前的重要练兵。男子赛场竞争激烈，巴黎奥运会上亚洲选手揽下男子8个项目中的7金；获得男子团体、全能、单杠三项奥运冠军的日本队，是中国队最大对手。中国女队队员均首登亚运赛场，本次赛事将检验训练成效。

中国举重队名单有新意。李雯雯、刘焕华领衔男、女各5名选手出征，这是举重项目进入洛杉矶奥运周期全新级别体系后迎来的首个综合性国际大赛。中国队10名队员中8人从未参加过大型综合性赛事，部分选手肩负夺金任务，更多年轻队员则以突破个人成绩、积累大赛经验为目标。

中国乒乓球队10人出战，孙颖莎、王曼昱、王楚钦、林诗栋等主力悉数在列。林诗栋身兼男团、男单、男双和混双四项，其多线作战表现值得关注。此前，王楚钦、孙颖莎、王曼昱主动放弃了10月亚锦赛的参赛资格，以便全力备战亚运会，应对东道主日本队和韩国队等强劲对手的冲击。

羽毛球赛场同样充满看点。男单方面，李诗沣志在卫冕，石宇奇则期待弥补亚运金牌的缺憾；女单王祉怡、陈雨菲将共同向韩国名将安洗莹发起冲击。梁伟铿/王昶刚刚在世锦赛上登顶，成为中国队冲击男双金牌的最大希望。女双和混双同样是重要冲金点。上届亚运会，国羽收获4金3银2铜，本届将力争卫冕男团金牌、重夺女团桂冠。

中国射击队向来是称雄亚洲的王牌之师。从1978年到2023年，中国队已连续12届亚运会稳居射击项目金牌榜第一。本届亚运会，盛李豪、张常鸿、刘宇坤、姜冉馨、谢瑜等奥运冠军领衔出战，姚千寻、杜雨宸等新生代选手也将接受国际综合性运动会的压力测试。今年以来，包括印度、韩国，乃至日本等队在国际比赛中上升势头明显，中国队整体仍然占优，但不少项目将面临更大挑战。

基础大项拓展新空间

田径、游泳和水上项目作为三个基础大项，最能体现一个国家和地区整体竞技实力，也是中国代表团拓展夺金面的关键所在。

中国田径队此次共派出102人，是代表团各项目中人数最多的一支队伍。女子投掷是重要夺金点，18岁小将严子怡在标枪赛场势不可挡，已连夺四站钻石联赛分站赛冠军，今年更投出71米74的亚洲纪录，直逼72米28的世界纪录。在与日本奥运冠军北口榛花的直接对话中，严子怡本赛季两战全胜。她能否在客场夺冠甚至创造新纪录，将成为本届赛事的一大看点。

女子链球方面，中国队拥有赵杰、张家乐的“双保险”。这对师从名帅叶奎刚的同门姐妹去年一同登上世锦赛领奖台，今年又先后刷新亚洲纪录。女子铁饼方面，巴黎奥运会亚军冯彬刚刚恢复系统性训练，志在卫冕。

径赛项目中，17岁“小孩姐”陈妤颉即将首登亚运赛场。不久前的全锦赛上，她将女子100米亚洲青年纪录提升至11秒08，该成绩也是本赛季亚洲最佳；陈妤颉在200米上同样具备冲金实力，并已进入接力队名单。在竞走和马拉松项目中，中国队将在男子、女子马拉松、半程马拉松竞走和马拉松竞走混合接力项目中向奖牌发起冲击。

游泳项目将产生41枚金牌，中国游泳队派出44名选手，汪顺、张雨霏、潘展乐等名将集体出战，于子迪、张展硕等新星期待闪耀。备战期内，队伍状态持续走高，徐嘉余、余依婷在全国游泳冠军赛上分别刷新亚洲纪录，唐钱婷在女子50米蛙泳中一天两破亚洲纪录。

杭州亚运会上斩获28金的中国游泳队，整体实力在亚洲保持领先，但仍需直面日本、韩国两强的挑战。日本选手松下知之在男子200米、400米个人混合泳上具备较强竞争力，韩国队则在男子自由泳及接力项目上实力突出。年轻选手如何适应大赛节奏、主力队员如何兼顾单项与接力，将是本次比赛的重要看点。

水上项目方面，中国队在多人艇项目上优势明显，尤其是女队，除了女子单人双桨有难度之外，其余参赛项目有望全部夺金。皮划艇静水和激流回旋同样是中国队夺金大户，季博文、孙梦雅等名将悉数出战。极限皮艇首次成为亚运会正式比赛项目，中国队在该项目中同样具备一定的竞争力。

帆船项目上，刘添/温在鼎是男子双人49er级卫冕冠军，胡晓宇/孙裕悦在女子双人49er FX级上也有一定优势。东京奥运会季军毕焜出战男子水翼帆板，闫铮出战女子水翼帆板，两人在亚洲实力领先。此外，杨思琪作为中国冲浪的领军人物，将冲击亚运会历史上首枚冲浪项目金牌。

“三大球”面临新挑战

三大球历来是亚运会的热点项目，也是检验中国代表团成绩成色的重要标尺。

从近期战绩来看，中国队男子、女子足、篮、排六支球队在本届亚运会上均面临不小挑战，但也不乏创造惊喜的机会。

中国男足亚运队以今年年初获得U23亚洲杯亚军的球员为主要班底，并征召了吴曦、张玉宁、朱辰杰3名超龄球员。在主教练安东尼奥的带领下，球队在亚洲已具备一定竞争力。但从分组形势看，中国队与伊朗、朝鲜和阿联酋队同处“死亡之组”，三场都没有必胜把握。上届亚运会，中国队止步四分之一决赛，此番想要更进一步，仍需克服诸多困难。

中国女足分组形势相对有利，她们与菲律宾、乌兹别克斯坦和中国香港队同组，小组出线乃至晋级半决赛难度不大。上届杭州亚运会，中国女足半决赛不敌日本队后获得铜牌；今年3月的女足亚洲杯，中国队再度止步半决赛。本次亚运会，球队基本保留了亚洲杯主力阵容，王霜、张琳艳、吴海燕等核心球员悉数入选。对“铿锵玫瑰”来说，真正的考验仍将是半决赛，日本队和朝鲜队将是主要竞争对手。

中国男篮以参加世界杯预选赛的阵容为基础，但未将效力于美职篮（NBA）的杨瀚森纳入名单，而是补充了余嘉豪、李悦洲等年轻队员。杭州亚运会上，中国男篮在半决赛中被菲律宾队逆转，最终获得季军。从近年交锋记录看，中国队与多支亚洲队伍互有胜负，每一场比赛都将直接影响最终结果。

女篮方面，中国队以参加本年度女篮世界杯的阵容为主，在女子美职篮（WNBA）打球的韩旭、李月汝未在名单之列。作为卫冕冠军，中国女篮的最大对手依然是东道主日本队。此番客场作战，缺少内线“双塔”的中国队能否顶住压力卫冕，将是本届亚运会女篮赛场的悬念之一。

中国男排以俞元泰、江川、张哲嘉等经验丰富的球员为核心，攻防体系相对完整。小组赛中，中国队与韩国、中国台北、菲律宾队同组，中韩之战很可能直接左右小组排名。中国队在杭州亚运会上获得银牌，本届亚运会若想再度闯入决赛，淘汰赛阶段大概率需跨过日本、伊朗等强队。

在刚刚结束的女排亚锦赛上，中国女排决赛不敌泰国队，未能获得直通洛杉矶奥运会的参赛资格。对比亚锦赛的14人阵容，中国女排本次亚运会的12人名单有所调整：王媛媛、刁琳宇未随队，郭中楠继续入选，年轻二传张籽萱回归。泰国队和日本队大概率仍将是中国女排的主要竞争对手。在亚锦赛遗憾失利后，这是球队重拾信心的重要契机。

名古屋亚运会是中国体育代表团迈向洛杉矶奥运会的“期中考试”。赛场内外，有争金夺银的努力，更有对新人的磨砺、对训练的检验。中国军团已做好准备，静待大幕开启。

来 源：新华网

原标题： 争金练兵并重，优势挑战同在——第20届亚运会中国体育代表团前瞻

本文转自：温州新闻网 66wz.com