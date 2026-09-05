新华网 2026-09-05 10:54:06

为更好推动微短剧繁荣健康发展，依法加强管理，国家广播电视总局网络视听司4日发布“管理提示”，明确机构或个人用户在微短剧播出平台上使用账号上传的微短剧，由播出平台履行内容管理职责，严格执行凡播必审制度。

针对用户上传的符合一类、二类分类标准的微短剧，应当取得《微短剧发行许可证》或者批准文件。播出平台不得传播个人上传的自制特殊题材微短剧。

针对上传的三类微短剧，播出平台应当依法依规进行审核，并同步将相关剧目信息和节目编号在线上系统报广播电视主管部门。

提示要求，各省级广播电视主管部门要组织部署落实，督导辖区平台对站内账号传播微短剧情况进行全面核查，及时纳入规范管理。同时，要尊重使用账号发布微短剧的创作特点和传播规律，鼓励探索边播出、边审核的模式，在确保传播合规、内容合格的前提下，激发微短剧作为互联网条件下新大众文艺的创新创造活力。

来 源：新华网

原标题： 广电总局：对用户上传微短剧 平台凡播必审

记者 邢拓、白瀛

本文转自：温州新闻网 66wz.com