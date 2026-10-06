掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:45

2026年国庆假期，自驾出游、返乡探亲车流集中叠加，温州交发集团运营公司所辖高速路网通行压力持续处于高位。

温州网讯 2026年国庆假期，自驾出游、返乡探亲车流集中叠加，温州交发集团运营公司所辖高速路网通行压力持续处于高位。截至10月4日，灵昆、金海湖、七里港等所辖高速公路进出口流量达152万余辆，日均流量38万余辆。面对节日“大考”，运营公司统筹安全管控、应急保畅、便民服务等各项工作，全力护航群众安全、畅通、舒心出行。

面对大流量通行压力，运营公司统筹调度监控研判、路面巡检、应急救援、现场保畅等力量，紧盯风险路段与拥堵点位，提升巡防频次，加强收费站通行秩序管理。假期期间，运营公司布设9条劝返专用车道，建立32个警企先锋岗，强化长隧道24小时值班值守，配齐50名监控值守人员、92名施救员及47辆施救车辆，累计提供免费道路救援服务216次，惠及司乘432人次。同时，依托绕西南高速三溪收费站等5个点位，运用无人机开展路面巡检，压缩应急响应处置时长，高效处置各类突发状况，全力保障司乘平安出行和高速公路稳定运行。

在全力保畅通的同时，运营公司把便民服务贯穿假期出行全过程。公司坚持保畅通与优服务并重，聚焦群众出行痛点、难点，在所辖25个收费站设置便民服务站，对外开放卫生间，免费提供热水、应急药品、共享网兜、简易维修工具等物资；联合高速交警在金海湖收费站设立“枫警驿站”，提供交通秩序管理、出行路况咨询、矛盾纠纷化解等服务，精准对接群众出行需求。同时，充分利用沿线情报板、收费站LED显示屏、广播等渠道发布路况信息900余条，接听、拨打电话近1300次，发送联勤联动信息近12700条，让高速出行更具温度。

大流量下，一线工作人员的坚守与善举，成为高速服务最生动的注脚。10月1日上午，钱库收费站收费员陈思梦在外广场执勤时，发现一辆车滞留停靠。上前询问后得知，司机轮胎突发爆胎，多方联系维修人员未果。陈思梦第一时间帮忙联系维修人员，并引导司机前往保安室等候休整，解了司机燃眉之急。同日，龙沙收费站收费班长林少丽在现场执勤时，发现一辆即将驶入高速的新能源汽车充电口未关上，高速行驶易引发安全问题。她立即上前告知，并帮助司机关好充电口。“多亏你细心发现了！我自己都没留意，要是开上高速后果不敢想，太感谢你们了！”隐患顺利化解，司机对工作人员的细致负责连连致谢。

当前，国庆假期仍在持续，高速保通保畅任务依然繁重。运营公司相关负责人表示，将持续压实工作责任，做实做细安全保畅和便民服务工作，全员坚守、全程护航、全力应变，确保圆满完成本次国庆假期各项保障工作。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 日均流量38万余辆，温州交发集团运营公司全力护航国庆出行

记者 夏忠信 通讯员 张诗绮

本文转自：温州新闻网 66wz.com