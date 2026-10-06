掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:46

10月5日，记者从温州海事局获悉，温州“塘河夜画”夜游项目以光影艺术激活文旅消费新动能。作为温州夜间文旅特色名片，“塘河夜画”在国庆假期投入营运夜游船舶4艘，核定客位237个，累计接待游客超千人次。

温州网讯 10月5日，记者从温州海事局获悉，温州“塘河夜画”夜游项目以光影艺术激活文旅消费新动能。作为温州夜间文旅特色名片，“塘河夜画”在国庆假期投入营运夜游船舶4艘，核定客位237个，累计接待游客超千人次。

当千年塘河邂逅光影盛宴，一段流淌塘河文脉的故事在温州夜色中娓娓上演。“塘河夜画”串联塘河千年民间传说和诗词歌赋，向游船旅客演绎流光溢彩的塘河人文故事，为游客奉上“科技+文化”沉浸式夜游盛宴，吸引各地游客前来体验。

为保障南塘夜游船舶安全，温州海事部门整合沿河高清摄像头信号，启动智能感知全域覆盖，实现全域全时动态管控。同时，在夜游项目水域投入海巡艇、无人机开展“水空联动”巡航，在游船密集时段持续强化现场执法力量，构建立体巡航精准管控模式，确保游船项目在客流高峰时期平稳、有序、安全运行。此外，温州海事部门还紧盯客流及天气变化，全力守护塘河夜游水域通航秩序平稳有序，为游客欢度国庆保驾护航。

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原标题： 千年文脉入画来 光影盛宴耀塘河——温州“塘河夜画”国庆假期迎客超千人次

记者 陈伟 通讯员 郑元茹 王丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com