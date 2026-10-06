因青科会与温州结缘 侴术雷第一个“五年计划”结硕果

温州晚报 2026-10-06 10:05:46

从远道而来的参会嘉宾，到世界青年科学家联合会副理事长；从深耕实验室的学者，到攻坚钠离子电池产业化的创业者，他的成长始终与青科会紧密相连。青科会为他搭建舞台、链接资源，他也反哺峰会、深耕产业，推动钠电池技术走出实验室，走向大众应用。

温州网讯 一场峰会，牵起海外科学家与温州的缘分。因世界青年科学家峰会（青科会），温州大学碳中和技术创新研究院院长，温州市钠离子电池重点实验室主任侴术雷与温州结缘。七年时光流转，第八届青科会如约而至，侴术雷已在温州扎根五年。从远道而来的参会嘉宾，到世界青年科学家联合会副理事长；从深耕实验室的学者，到攻坚钠离子电池产业化的创业者，他的成长始终与青科会紧密相连。青科会为他搭建舞台、链接资源，他也反哺峰会、深耕产业，推动钠电池技术走出实验室，走向大众应用。

因峰会结缘

让海外科研理想落地温州

“我和温州的缘分，始于青科会。”侴术雷曾在澳大利亚从事14年钠离子电池研究，学术上不断取得突破，但受限于海外产业链，科研成果难以落地转化。首届青科会向他发出邀约，这次温州之行，成为他事业的重要转折点。

作为汇聚全球青年英才的科创平台，青科会不仅是学术交流的会场，更是人才与城市双向奔赴的纽带。在峰会上，侴术雷感受到温州求才的诚意，也看到这座城市浓厚的创业土壤。完善的人才政策、温州大学的科研载体、活力十足的民营经济基础，正好契合他“科研+产业化”的发展设想。2021年，侴术雷归国，携钠离子电池项目落地温州大学。

投身产业，侴术雷坦言自己是创业“新兵”，懂技术却缺少产业实操经验。依托青科会延伸的人才生态圈，借助欧美同学会、青创会等平台，他结识众多专家学者与本土企业家，不断拓宽科创朋友圈。在院士前辈的传帮带、本土创业者的经验分享之下，团队少走许多弯路。

青科会并非只是一场会议，更是持续赋能人才的长效平台。借助峰会的窗口效应，侴术雷团队不断对外展示科研成果，吸引海内外人才加盟。在政府、高校、园区的协同支持下，团队朝着第一个五年目标全力攻坚，全力推进实验室成果走向中试放大。历经无数次试验，千吨级正极中试线、百吨级负极中试线相继建成，自动化电芯中试线落地，攻克普鲁士白正极材料“结晶水拦截”卡脖子难题。今年9月，团队研发的钠电池顺利通过严苛的针刺安全测试，拿到行业重要安全认证。

“没有青科会这座桥梁，我不会这么快与温州相遇。”侴术雷感慨，峰会牵线搭桥，温州提供发展沃土，才让钠电池从科研设想，变成实实在在的产品样品。

从被服务的参会者

到服务英才的办会人

七届青科会，见证侴术雷身份的蜕变：从接受平台赋能的参会科学家，到世界青年科学家联合会副理事长，完成了从“被服务者”向“服务全球英才的建设者”的转变，个人成长与峰会发展同频共振。

2024年11月，世界青年科学家联合会正式成立。2025年作为其全面启动的‘元年’，立足温州、放眼全球，承担起青科会链接全球人才的新使命。身份转变带来机遇，也带来全新挑战。过去深耕科研一线的侴术雷，需要学习国际组织运行规则与对外交往规范。而14年海外求学工作经历，成为他对接国际科研圈的独特优势。目前团队已获批浙江省国际联合实验室，正积极冲刺国家级国际联合实验室，同步申报国家引才聚才基地，依托联合会打通海内外人才通道。

侴术雷经常以自身在温创业经历现身说法，向海内外人才分享落地温州的真实体验，讲解如何适应环境、规避创业风险。不少引才活动都邀请他分享经验，这种来自一线的讲述，比普通宣讲更具说服力，也是青科会“以才引才”模式的生动实践。

青科会自身也在不断迭代升级，从高端学术研讨延伸出火炬接力、万有引力派对等特色活动，面向中小学生开展科普，变得更加年轻化、大众化。今年第八届青科会创新设置“0-1、1？10、10？100”全创新链条展示，兼顾基础创新与成果转化。谈及对本届峰会的期待，侴术雷给出关键词：耳目一新。他表示，在人工智能变革各行各业的时代，期待峰会汇聚全球智慧，碰撞出更多创新火花。

借峰会势能奔跑

钠电池产业在温州蓄力起航

青科会为项目打开对外窗口，而钠电池产业化的突破，也成为青科会“引才、育才、兴产业”的鲜活样本。

2021年，侴术雷来温州时定了一个“五年计划” 前五年走完创新链条中“1？10”的中试阶段，后五年实现产业化。第一个五年刚过，普鲁士白正极材料千吨级中试线已经建成并实现批量出货。投资方是联泓新科，全球新能源企业500强之一。联泓新科今年5月在投资者互动平台确认，温州钠术“已建成千吨级普鲁士钠电正极材料产线并实现批量出货”，产品与宁德时代钠离子电池属于产业链上下游关系。

侴术雷团队生产的钠电池主打高安全、宽温域、低成本、长寿命，与锂电池形成差异化互补，适配两轮电动车、消费电子、寒冷地区使用场景。团队已经造出钠电池太阳能滑板车样品，可在封闭园区开展体验试用，普通市民很快就能近距离感受钠电池。电芯产线设备预计十月底到位，12月底有望产出成品钠电池。下一步计划布局GWh级电芯产线，迈入“10？100”大规模量产阶段，目前正在推进选址工作，力争把科研成果转化为市场化产品。

因峰会相逢，在温州扎根成长；接受平台赋能，也参与平台建设。侴术雷与青科会的故事，正是温州“以会引才、以才兴业”的生动缩影。青科会作为桥梁引来海外英才，人才在这里实现技术突破，又赋能峰会与地方产业。第八届青科会即将启幕，期待“侴术雷”这样的故事，能借着峰会东风，在温州“好戏不断”。

来 源：温州晚报

原标题： 因青科会与温州结缘 侴术雷第一个“五年计划”结硕果

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com