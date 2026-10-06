掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:00

10月3日，市民陈先生带孩子游三垟湿地东入口文昌园，发现惊喜不断。国庆长假期间，三垟湿地新增多处游乐打卡点，自然基底、多元业态加上更加完善的停车配套，让全龄友好的“城市松弛慢生活”愈发有了实感。

温州网讯 “本来还打算带孩子去杭州看机器人，没想到现在家门口就有这么炫的机器人展馆了！”10月3日，市民陈先生带孩子游三垟湿地东入口文昌园，发现惊喜不断。国庆长假期间，三垟湿地新增多处游乐打卡点，自然基底、多元业态加上更加完善的停车配套，让全龄友好的“城市松弛慢生活”愈发有了实感。

玩法升级：水陆联动，慢下来才有味道

国庆长假期间，三垟湿地东入口文昌园新业态全面开放，最让人惊喜的当属生态园科旅博览谷——仿真机器人、机器犬、机器人乐队、拳击机器人等多款前沿智能机器人集中展示亮相。

“机器人表演太震撼、太好玩了，还有无人机操控体验，孩子玩得都不想走！”林女士特意趁着假期带娃赶来“尝鲜”，一睹为快。记者了解到，作为国庆特别活动，10月1日-7日每天9:30-17:00，生态园科旅博览谷安排了各类机器人表演。

一旁的落日餐厅同样人气十足，斜阳、晚风与美食相映，浪漫氛围拉满。此外，水上、陆上、露营、音乐、亲子等场景集中上新。

问花埠码头试运营无人驾驶小船，早鸟价99元一船，载着家人穿行水网岛屿，比陆上更能看清湿地的生态之美。

陆上东环专线观光车10月1日正式开通，从北入口上车即可穿行秋日稻田，往返10元、全天20元，不限次数、不限线路。

到了傍晚，湿地阳台“有时SPACE”的疗愈主题活动从14:00持续到21:00，音乐、手作、微醺酒集、艺术展览和互动游戏接连上演。

喜欢露营的游客可以去撒野营地，约3万平方米的场地设有综合服务区、露营区、儿童区和户外水上运动区，是市区少有的大型露营地，国庆期间需提前预约。亲子家庭则可到哈里乐园参加游园集章、国潮集市等友好活动。

松弛感：不用人挤人，也能过个舒服假期

相比热门景区“排队两小时、拍照两分钟”，三垟湿地更自带“松弛感”。可以坐无人船看水网岛屿，可以在百年老宅里喝咖啡，还可以在草坪上听歌、遛娃、搭帐篷。“孩子玩得开心，大人也能坐下来喝杯咖啡、吹吹湿地风。”一位带娃出游的市民说。从“看风景”到“享生活”，三垟湿地的吸引力不再只靠生态本底，更来自停车、观光、业态这些细致服务的不断升级。

“以前最怕节假日来湿地，转两三圈找不到车位。”此次国庆长假期间，市民陈先生把车直接开进了新开放的三垟湿地北入口东停车场。这座停车场于10月1日正式投用，地面152个车位、地下464个车位，合计616个车位，让自驾游客进出明显顺畅了不少。

同时，游客也能根据导航就近分流到周边停车场。西次入口停车场、北入口西停车场、湿地阳台停车场、一尺花园停车场、安野四季哈里乐园地下停车场、东入口停车场等均可作为备选。

需要提醒的是，上午10点到下午2点是入园高峰，建议自驾游客提前查看导航实时车位、尽量错峰到达。不开车的市民也在三垟湿地北入口换乘东环专线观光车，同样能实现“零堵车”入园。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 玩法升级、停车方便！国庆三垟湿地实探：这样玩最省心

记者 杨晓宴 通讯员 许航

本文转自：温州新闻网 66wz.com