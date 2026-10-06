掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:47

10月3日晚，中央广播电视总台《江山如画·弦动松滋》国庆音乐会在CCTV-15首播，CCTV-3、央视网等平台同步播出。温籍青年吉他演奏家、浙江大学竺可桢学院本硕博贯通班在读学生谢豪受邀登台，与实力派歌手金润吉合作演绎《甩起来》。

温州网讯 10月3日晚，中央广播电视总台《江山如画·弦动松滋》国庆音乐会在CCTV-15首播，CCTV-3、央视网等平台同步播出。温籍青年吉他演奏家、浙江大学竺可桢学院本硕博贯通班在读学生谢豪受邀登台，与实力派歌手金润吉合作演绎《甩起来》。其以“原声铺垫+电声爆发”的编曲设计点燃户外舞台，电吉他独奏成为整场音乐会高光时刻，以青春之音诠释“江山就是人民，人民就是江山”的深刻内涵，展现浙江青年学子学术与艺术兼修的卓越风采。

吉他与乐声碰撞燃爆户外舞台

本场音乐会以山水为幕、以草坪为席，通过文艺视角生动展现千万普通人以实干拼搏共同绘就新时代锦绣江山。舞台中央巨型吉他造型装置与节目主题呼应。

谢豪与金润吉合作《甩起来》时，先以木吉他铺陈明快灵动的弗拉门戈旋律基底，与金润吉充满爆发力的人声相互配合，轻快律动迅速带动现场观众进入状态。当音乐推进至间奏段落，谢豪切换电吉他，优美而华丽的独奏骤然响起，失真音色破开交响化的舒缓声场，旋律抓耳且张力十足；推弦、揉弦、速弹等技巧精准而富有感染力，在开阔的户外声场中展现出极强穿透力，观众掌声与欢呼声席卷现场，气氛达到整场音乐会顶点。“原声铺垫+电声爆发”的设计，既保留了《江山如画》系列一贯的大气抒情底色，又注入了现代摇滚的冲击力。

从“吉他神童”到浙大竺院学霸

谢豪出生于浙江温州，3岁与吉他结缘，在音乐人父亲的启蒙下展露惊人天赋，仅学琴一个月便能独立弹奏多首曲目，6岁斩获中国青少年艺术节电吉他专业全国金奖，被业内誉为“吉他神童”；7岁登上央视《少年中国强》并夺冠，8岁参加央视《元旦跨年晚会》演出，成为央视超大型晚会摇滚电吉他独奏第一人，9岁亮相央视及北京卫视春晚，10岁获央视《出彩中国人》年度季军、《星光大道》冠军，并与吉他大师迈克·安格鲁合作演出。11岁在新加坡慈善晚会直播中反手弹琴筹款130多万元；12岁发行专辑《引以为豪》并全国巡演17场；13岁赴日本参加《一带一路跨年狂欢盛典》；14岁接受央视《聆听时刻》专题采访。至今，他累计参加80余档省级卫视及央视大型综艺节目，被央视和业界评定为“世界上年龄最小、技术最全面的新生代吉他演奏家”。

学业上，谢豪同样出色，曾获CCTV“希望之星”英语风采大赛浙江省总冠军、奥林匹克数学竞赛特等奖、创新作文大赛一等奖等。2025年，他以优异高考成绩考入浙江大学，并入选竺可桢学院本硕博贯通班，以“艺术天赋+顶尖学业”的双轨成长，成为新时代青年全面发展的典型代表。

国家级舞台展现浙江青年力量

作为中央广播电视总台国庆档重点节目IP，《江山如画》系列音乐会已在全国多座城市落地，每期节目均会邀请各领域领军人物参与，兼具艺术高度与传播影响力。此次央视总台向浙江大学竺可桢学院发去邀请函，专门邀请谢豪参演，正是对其专业演奏水平与青年榜样身份的双重认可。

在谢豪演奏的众多作品中，他积极探索中西音乐融合之路，以新时代青年独有的艺术表达回应时代主题。其演奏兼具摇滚的热血张力，更承载着当代青年对家国与人民的理解与共情。作为一名从浙江温州走出的青年学子，谢豪在顶尖学术殿堂深耕学业的同时，也在国家级文艺舞台上持续发光发热，用吉他与音乐奏响属于浙江温州青年的青春强音。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温籍浙大学子谢豪亮相央视国庆音乐会，吉他为笔奏响青春华章

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com