央广网 2026-10-06 10:05:49

2026年国庆假期，浙江省温州市苍南县灵溪镇园六路以东的工地上，机器轰鸣声不曾停歇。246名建设者放弃休假，围绕“主体结顶+砌体穿插”两条主线同步推进——8号综合楼刚刚完成结构封顶，施工转入砌体及二次结构作业；5号仓库主体结构完成约60%，预计11月结顶。这里是浙江省“千项万亿”重点项目苍南海西物流园一期工程的施工现场。

2026年国庆假期，浙江省温州市苍南县灵溪镇园六路以东的工地上，机器轰鸣声不曾停歇。246名建设者放弃休假，围绕“主体结顶+砌体穿插”两条主线同步推进——8号综合楼刚刚完成结构封顶，施工转入砌体及二次结构作业；5号仓库主体结构完成约60%，预计11月结顶。这里是浙江省“千项万亿”重点项目苍南海西物流园一期工程的施工现场。

浙江省“千项万亿”重点项目苍南海西物流园一期工程施工现场（苍南县融媒体中心供图）

“工期一天不拖，质量一寸不让，安全一刻不松。”项目建设团队立下的军令状，是这个假期浙江重大项目攻坚的一个缩影。

一个枢纽：补上县域经济的“物流短板”

苍南素有浙江“南大门”之称，商贸、印刷、塑料制品等产业基础雄厚。然而，物流供给的落差长期制约着产业升级：全县仓储约9万平方米，高标准仓仅2477.73平方米、占比2.7%；本地电商快递成本高达2.8—3.5元/单，传统物流企业大多处于粗放经营阶段。

苍南海西物流园项目建设，正是冲着解决这一痛点而来。项目一期总投资约9.34亿元，总建筑面积14.9万平方米，集成专线物流、快递集散、电商配套等核心功能，配套建设511个机动车停车位。

据苍南县城投集团台商小镇开发建设有限公司相关负责人介绍，该项目建成投用后，将助力本地企业综合物流成本下降约30%—40%，电商快递单票成本从2.8—3.5元降至2.2—2.4元；按苍南2025年快递业务量4.5亿件测算，集货覆盖率每提高10个百分点，年化降本约1350万元。

苍南海西物流园项目效果图（苍南县融媒体中心供图）

更深层的意义在于区域格局。园区紧邻沈海高速苍南互通口，向北可并入温州国家物流枢纽体系，向南衔接闽东宁德、福鼎等浙闽边际腹地，将成为辐射浙南闽东北的物流网络核心节点。

一座城：城市投资的多维赋能

如果海西物流园是苍南县城投集团作为县域国企在产业基础设施领域的代表作，那么它在城市品质提升上的布局同样值得关注。

距物流园不远的苍南县城核心区，“天御”项目建设正稳步推进。作为苍南县唯一入选浙江省首批“好房子”试点的项目，这个由北谷集团联合苍南城投政企共建、总建筑面积超9.9万平方米的品质住区，计划2026年底全面结顶。城投集团与蓝绿双城共同创立的“玉苍蓝绿”城市共建品牌，正在探索县域高品质人居的新路径。

苍南县“天御”项目施工现场（林高显 摄）

在县城CBD核心区，“青村纪”苍南农创园开园不到一年，已入驻51家农创企业、集聚748名青年人才，累计营收近3600万元，带动超5000名青年参与乡村实践。苍南城投作为投资建设方，为这个“创业在乡村、生活在县城”的省级青年入乡试点提供了核心载体。

“青村纪”苍南农创园（苍南县委宣传部供图）

9月10日，全省首个投资、建设、运营一体化城市更新项目——苍南县邻里中心主体结构正式结顶。这个总建筑面积约3万平方米的项目，集农贸市场、卫生院、养老托幼、商业休闲于一体，建成后将切实补齐社区服务短板。

苍南县邻里中心项目效果图（苍南城投供图）

一种担当：县域国企的功能重塑

苍南城投的实践，指向一个更具普遍意义的命题：在县域经济高质量发展的坐标系中，地方城投平台应当扮演什么角色？

从数据看，答案正在清晰。2025年，苍南全年实现地区生产总值578.4亿元，增长6.4%，成功调出山区海岛县序列。新能源产业总产值从“十四五”初期的3亿元攀升至42.2亿元，年均增速达94%。

苍南县城中央商务区（苍南县委宣传部供图）

在这一跃升进程中，苍南城投的角色已从传统的基础设施建设主体，向“资产运营+供应链服务商”转型。海西物流园采用“国企建设+头部企业运营”模式，运营后每年可为城投提供现金流6000万元，运营期收入合计19.35亿元。这不仅是资产规模的扩张，更是国资平台市场化能力的实质性跃升。

从物流枢纽到品质人居，从青年安居到城市更新，苍南城投的项目矩阵覆盖了一座县城现代化进程的关键环节。它以国企的信用和组织能力，填补了县域市场中长期资本供给不足的缺口，以“投建营一体化”的思路将项目建设与城市运营贯通起来。

苍南县“十五五”规划纲要提出到2030年经济实力、综合竞争力大幅跃升的目标，这家县域国企的探索，或许正是通往目标的一条务实路径。

来 源：央广网

原标题： 温州苍南：“链”通山海，一座城里见担当

本文转自：温州新闻网 66wz.com