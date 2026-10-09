暖心启幕！大南街道召开“温暖食光”项目新闻发布会
掌上鹿城客户端 2026-09-11 16:27:00
9月9日下午，大南街道“温暖食光 情满鹿城”食物公益项目新闻发布会顺利召开，街道职能科室代表、社区书记、居民代表与商户代表齐聚会场。
发布会上，街道正式公布了大南爱心商户名单：大南农贸市场、“虞你共飨”社区食堂率先参与；同时，公布了项目落地细则：依托鹿城区统一上线的“温暖食光”公益小程序，打通商户捐赠与群众需求的信息壁垒。辖区低保低边人员、独居孤寡老人、户外劳动者及临时困难家庭，完成身份核验后即可线上预约余量食物“公益盲盒”，行动不便的高龄群体还能享受社区志愿者免费上门配送服务。
针对居民现场提出的预约操作、物资发放等疑问，相关负责人逐一回应，并承诺全程接受居民监督。同时也欢迎辖区更多餐饮门店、商超摊位对接所在社区报名参与，让每一份余量食物都能物尽其用。
来 源：掌上鹿城客户端
原标题： 暖心启幕！大南街道召开“温暖食光”项目新闻发布会
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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