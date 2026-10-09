话题二：流量之后看口碑

2026-10-09 17:21:00

国庆长假，温州人气爆满。据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月7日，温州国庆假期7日累计接待游客超千万，去重后全域游客537.7万人次、总量居全省第三，过夜游客288万人次、占比全域游客达53.6%，旅游综合收入74.6亿元。接得住、留得下才是真功夫——一张停车单、一句问询，都在替城市打分。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com