话题一：温州制造的“新质”突围

2026-10-09 17:33:00

日前，2026民营经济创新发展大会在温启幕。2026年上半年，全市地区生产总值（GDP）达5148.2亿元，同比增长6.0%；规上工业增加值增长11.4%，不仅增速全省第一，且33个工业大类中28个行业保持增长，增长面超八成。新质生产力不是新词，是车间里的一条新产线、一个爆款。走进转型现场，才能答好温州制造的 "新质" 之问。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com