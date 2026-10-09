老外“买买买”折射开放活力

新华网 2026-10-09 19:23:55

这个国庆，许多外国游客拖着空行李箱来，装满中国货走。

这个国庆，许多外国游客拖着空行李箱来，装满中国货走。从无人机到智能眼镜，从国潮服饰到中医艾灸盒，购物清单越拉越长。海外社交平台上，有高赞评论写道：“尽量带空箱子去中国，因为你会在那里买到精疲力尽。”

继“China Cool”“Chinamaxxing”之后，又一个中国热词最近在海外走红——“China Haul”，意为“中国购物开箱”。越来越多的外国游客选择来中国旅行购物，再拍一段开箱视频发上网。一个个开箱视频，不只晒出了中国好物，更打开了世界认识中国的新窗口。

从传统纪念品到科技潮品，外国人的必买清单变了。早些年，来华游客带走的多是丝绸、折扇等；如今，智能穿戴设备、折叠屏手机等排在了购物清单前列。有人落地前就查好型号，直奔商场；有人跟着海外博主的测评“抄作业”。

这些变化，折射中国制造向中国智造、中国品牌的“华丽转身”。中国货的吸引力，越来越体现在科技含量、品牌价值、文化魅力等方方面面。外国游客获得的，不仅是精美商品，更是关于中国创新、中国文化与发展活力的生动体验。

“China Haul”背后，是消费体验在持续优化。在深圳华强北，楼上选购，楼下就能发货；在厦门中华城商场，已实现跨店铺、集中式一站式退税办理；在上海豫园，消费、换汇、退税步行5分钟即可解决……从酒店代收快递到商圈支持国际邮寄，从离境退税即买即退到电子支付开放境外银行卡绑定，每一个环节的简化，都是在降低外国游客的消费门槛；每一次体验的提升，都是在为“购在中国”赢得口碑。

“China Haul”的走红，外国游客的“买买买”，映照出中国以开放姿态、务实举措，把“欢迎你”写进了每一个细节里。

国庆期间，外国人入境68.2万人次，适用免签政策入境50.5万人次，较去年同期分别增长5.4%、9.2%。入境更顺畅，购物更便利，让“游在中国”与“购在中国”相得益彰，留下美好的回忆。

从“China Cool”到“Chinamaxxing”，再到“China Haul”，海外社交媒体上中国热词不断上新，世界认识中国的视角越来越具体、越来越鲜活。空箱来、满箱走，一个个高赞的开箱视频，讲述着精彩的故事，也向世界展示一个文明进步、开放包容、充满魅力的中国。

记者：黄浩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨老外“买买买”折射开放活力

封面图：赵薇 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com