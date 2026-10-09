人民日报 2026-10-09 19:25:30

持续升温的“向东看”，已超越简单的经贸往来，而是世界重新认识中国、携手发展共赢的生动注脚

如何判断一个地方有没有吸引力？一名在广东深圳生活11年的欧洲企业家，从自身经历给出了这样的观察视角：如今几乎每天都会收到外国初创企业创始人的来访请求。看深圳，看深圳的科创企业，足见“中国科创考察热”之一斑。

这个热，可并非头脑一热，而是投资者信任中国、看好中国的体现。络绎不绝的海外科创考察团、常态化的跨国合作洽谈，持续升温的“向东看”，已超越简单的经贸往来，而是世界重新认识中国、携手发展共赢的生动注脚。

今天，越来越多海外创业者、科研人员、投资机构跨越山海来华，重在学创新机制、产业逻辑、发展路径。纵观中外经贸合作的历程，“向东看”是全球对华认知的一次深层迭代、全方位升级。

从经贸合作到协同创新，认知迭代的背后，有硬核的综合实力支撑。深挖这场“科创考察热”，其根基首在产业韧性，中国以发展确定性对冲全球不确定性。

不同于有的国家产业空心化、发展波动大的困境，中国始终坚持稳中求进，依托完备的工业体系、完善的基础设施、超大规模市场优势，构筑起抗风险、稳发展的屏障。在广东佛山的“海创·机器人产城”，90%以上的供应链配套产品可以在园区里找到，上午更改的设计，当天就能做验证。产业聚合、串链成圈，再加上政策具有连续性、市场充满包容性，让海内外投资者敢于长期布局、安心深耕。

如果说产业韧性在筑底，那么中国创新活力迸发、新质生产力加速形成，则构成了长期吸引力的关键内核。

发展底气，源于创新实力。从基础研究到应用落地，中国科创赛道多点开花。戈壁滩上的风与光，被锻造成算力资产，内蒙古乌兰察布、甘肃庆阳等地正成为算力之城；安徽合肥，“人造太阳”核聚变装置、“祖冲之三号”量子计算原型机不断创造世界纪录，进一步培育前沿科技领域的领先优势。世界知识产权组织前不久发布的报告显示，在世界百强创新集群中，中国拥有25个，连续四年排名第一。

中国越创新，世界越受益。有国际人士坦言，“中国在全球创新生态系统中的角色日益重要”；也有人称赞中国开发者，“每天都在挑战创新极限”。从量的积累到质的飞跃、从单点突破到系统跃升，中国科创的蓬勃生命力、跨越式发展证明：创新不问出处，实干成就先锋。

有了产业根基与创新动能，更需优质环境保驾护航。开放制度赋能，持续优化市场化、法治化、国际化一流营商环境，是中国集聚全球资源、凝聚发展合力的坚实保障。

环境之优，藏在精准的服务升级与务实的政策落地中。比如，各地持续完善入境签证、停留居留、融入服务等方面的政策支持，让海外人才来了能扎根、扎根能发展、发展能壮大。从产业政策的精准赋能到政务服务的高效便捷，从知识产权的严格保护到创新氛围的开放多元，中国用一系列实打实的改革举措，显著增强环境的包容力、制度的支撑力，从而不断提高发展的吸引力。

由表及里、层层溯源，可进一步读懂“科创考察热”，表面是络绎不绝的参访人员，进而是持续升温的合作机遇，深层是全球市场对中国实力、创新、制度的信任。这是在全球产业变革、科技迭代背景下，市场做出的理性判断。面向未来，继续以钉钉子精神夯实发展基础，以攀登者的姿态奔赴创新高地，以海纳百川的气度拓展国际合作，必能在“向东看”的热潮中，实现“中国好，世界会更好”的双赢。

作者：李洪兴

原标题：“向东看” 看什么（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com