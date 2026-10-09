人民日报 2026-10-09 19:26:29

【关键词】安全感

【事件】“警察叔叔，我被人推倒了！”不久前，上海市公安局徐汇分局斜土路派出所接到一个8岁小女孩的求助。经了解，女孩在玩耍中与玩伴发生摩擦，无助之下用电话手表报警，民警赶到现场后妥善处理。面对围观者“是不是浪费警力”的议论，民警给出有力而温暖的回答：“这不算浪费警力，大家遇到麻烦，都可以放心报警找我们。”

【点评】

“有困难，找警察”，这句话再一次有了具象的体现。一个8岁的孩子，遇到冲突，身边没有家长，第一时间选择报警求助——这背后是对警察深厚的信任。

接警后，民警赶到现场，确认女孩没有受伤，一边安抚她的情绪，一边联系家长赶来，还就地为孩子们开起“安全小课堂”。一次出警，不仅是解决一件事，更向围观群众普及安全知识，为社会治安夯基培土。

“真正做到了人民警察为人民”“民警的一次出警，可能改写一个孩子面对暴力和委屈时的处理方法”……网友的评论既是对此次出警的肯定，也点明了守护的价值与意义。

“守百姓幸福，护家国平安”，前不久，习近平总书记给福建省“漳州110”全体队员回信，殷殷嘱托饱含深情。这也是全体人民的共同期望。

西藏日喀则市吉隆口岸，面对轰然而至的泥石流，民警黄棚不顾个人安危，逆行疏散人群；回应江苏南京市学子路幼儿园孩子们的心愿，当地交管等多部门协同在幼儿园门前“画”了一条彩色斑马线，保障校门口安全；多地民警化身“助农帮手”，帮瓜农卖瓜、帮老乡晒粮……有险必救、有难必帮，面对群众所急所需，公安机关迅速反应、及时处置，这是履职尽责的应有之义，更是人民至上价值理念的生动写照。

信任不是从天而降的，时时“在线”的回应，背后是默默坚守、无私奉献。上海市公安局110报警服务台接警大厅，日均呼入量3万余起，年均超1000万起，400余名民辅警24小时昼夜轮值、全年无休；“漳州110”女子巡逻队在古城景区创建商户联防机制，把一个个点位连成一张平安网络；为老人准备老花镜、接警台上茶饮四季不断，湖南长沙市坡子街派出所以细致服务拉近警民距离……在一次次认真对待、坚定守护中，积累起来的正是警民同心、风雨相依的情感。

今天的中国，安全已成为一张亮丽名片。镜头里、留言里，来华海外游客感慨“夜晚出行无需攥紧手机、时刻戒备”“快递放门口不会丢”，在华外国博主坦言“在中国，我重新学会了信任”。《2025年全球安全报告》显示，中国整体安全排名全球第三，这折射出“中国之治”的显著成效，充分彰显了“中国之制”的优势。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。平凡而动人、细微而暖心，在习以为常的安全感中，人们看见的是万家灯火、国泰民安。用心守护每个人的幸福生活、奋斗梦想，复兴大道必将越走越宽阔。

作者：向 阳

原标题：警民同心 风雨相依（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com