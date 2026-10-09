人民日报 2026-10-09 19:27:15

津巴布韦的一个村庄，30多岁的安娜·波波霍开上了中国产的“三蹦子”（电动三轮车）。当地道路条件不好，大型货车难进村。有了“三蹦子”，收购农产品、到市场售卖，都方便多了。

“三蹦子”的走红，得益于深厚的产业基础，稳得住成本、保得住质量，拉人拉货又“拉风”，成为中国制造在细分赛道比拼品质与创新的缩影。

为何一批身形小巧的国产机械设备在海外市场拥有颇高人气？

走俏背后是“走心”，中国制造始终凭实力说话。一方面，中国企业掌握相关核心工艺，高标准配置智能生产线，能自主完成设计、建模到量产的全流程，性价比颇高。另一方面，中国企业善于为不同客户量体裁衣——在印度尼西亚土地相对平坦的地区，就主推灵活便捷的中型三轮车；坦桑尼亚交通条件有待改善，就打造承载力强、稳定性高的大型三轮车。不因订单小而怠慢，不因要求多而推拒，这种贴近本地的客户思维，让国产小装备脱颖而出。

出圈背后是“抱团”，产业集群夯实出海底气。在重庆，尚峰科技、万虎工业、乔冠汽车、动霸工业……有的做整车，有的专司部件或系统。小装备，也有一套龙头引领、多企竞发的生长逻辑。成熟的技术、完备的配套体系、多元的出海扶持，给了小装备走出去的动力，也赋予了它们强劲的竞争力。

擦亮中国制造的品牌，既要站得上塔尖，也要接得了地气。全球市场从来不是单一赛道的竞技场，而是多元需求的集散地。处处有机遇，“大小”共争鸣。只要本领强，人人皆主角。全品类出海梯队日益健全，我国外贸结构更优，也更稳更见韧性。

从乌干达的医疗救护车，到中东的移动小餐车，“中国造”带着高品质和性价比跨越山海。哪怕需求小，也会被认真对待。

（摘编自《重庆日报》，原题为《“土味”小装备为啥走俏全球》）

作者：王瑞琳

原标题：小装备出口有大门道（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com