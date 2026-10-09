人民日报 2026-10-09 19:28:01

“启辉器里面的电容剪掉就好了。”1999年的一个周末，我上门给一名独居老人修日光灯。刚进屋，老人说了这句话。照着做，灯果然亮了。

后来才知道，老人退休前是某船厂的八级电工。什么概念？是这一领域的顶尖工匠。可老人年纪大了，眼睛花了，手也抖了，一身本事使不出来。我也是一名电工，同样会有老的那一天，对此感同身受。从老人家回来，我心底萌生一个念头——拿出更多时间，去帮助那些需要搭把手的人。

我在社区填了义工申请表。谁家开关坏了、灯泡不亮了，下了班我就去修。后来，我印了一沓名片，只有三行字，“电力义工”“钱海军”，还有手机号。号码描得又粗又黑，见到有需要的街坊就发一张。我的手机号20多年没换过，就怕谁有事找不到我。

久而久之，大家喊我“万能电工”，说家里什么东西坏了找我准行。万能之名我是担不起的，不过是不忍心叫他们失望。曾有个老太太找我修电视机，电器和电力，虽只差一个字，其实隔着行。电力行业还有个规定：故障出现在电表外的公共区域，由供电公司负责；在居民家中，就是俗称的“表后”，需自行负责。岗位有职责边界，但百姓有需求，那句“不归我管”如何能轻易说得出口。我开始琢磨着，把“电”字后面的本事一点点补上，把老人们常用、易出故障的家电摸熟。

这些年来，电力事业飞速发展。家家户户通了电，各类电器也多了，怎么用得好、用得安全，成了电力服务为民的新考题。一些人缺乏安全用电常识，私拉乱接、金属线头裸露等时有发生，易导致触电、火灾等事故。正因此，我们发起了“千户万灯”公益项目，为困难家庭改造线路。从浙江慈溪起步，一路走过7个省份的60多个县，累计帮助上万户困难家庭，行程20多万公里。在四川凉山，灯亮起时，一位彝族老阿妈拉着我的手不停地说“卡莎莎”（彝语，意为谢谢）。我们深深体会到，一盏灯，点亮了屋子，也温暖了人心。

一个人、一腔热血，力量终究有限。但星星之火可以燎原。如今，钱海军志愿服务中心已经吸纳超千名志愿者。队伍壮大了，能干的事就多了。“星星点灯”，丰富孩子们的社会体验；“情牵夕阳”，温暖老人们晚年生活……如今，我们的志愿服务拓展到助老助残、公益环保等多个领域。依托“千户万灯”公益项目，我们还发起“成长计划”，用几年时间培育了61名持证乡村电工，让年轻人多掌握一门手艺，让乡村多一批电力守护者。

我的名字里有个“军”字，或许代表着父母的某种愿望。有位新四军老战士曾对我说：“海军，当年打仗的时候我扛着枪冲在第一线，现在你拎着工具箱走在为人民服务的第一线，我们都无愧于入党誓言。”我一直用这句话勉励自己。从本职工作到公益事业，为人民服务，最重要的是心中有人、眼里有活。比如，主动一些，在用户开口之前，率先排查隐患；多走一步，修好一盏灯后，想想还有多少盏灯暗着。

慈溪人把喜爱称作“欢喜”。什么是欢喜？在我看来，欢喜比喜欢的情感更加浓厚，能成为那个被需要的人，就是我这辈子最大的欢喜。

（作者为全国优秀共产党员、国网慈溪市供电公司客户服务中心社区经理）

作者：钱海军

原标题：被需要是最大的欢喜（中国道路中国梦·每一个人都是主角）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com