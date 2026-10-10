温州日报 2026-10-10 08:20:30

昨天，两岸（温台）空中客运直航座谈会在温州机场集团举行。来自温台两地的民航、交通领域专家等齐聚一堂，围绕恢复温州至台北空中直航的堵点与解决方案展开研讨。

温州网讯 昨天，两岸（温台）空中客运直航座谈会在温州机场集团举行。来自温台两地的民航、交通领域专家等齐聚一堂，围绕恢复温州至台北空中直航的堵点与解决方案展开研讨。

温州与台湾地缘相近、人缘相亲，是大陆直飞台湾空中航行时间最短的城市之一，也是浙南闽北赣东对台交流的重要空中门户。温州曾先后开通至台北松山、台北桃园两条定期客运航线和至高雄的阶段性包机航线，受疫情影响，多条航线相继停飞，两地空中通道一度中断，台胞台商往返需经香港、上海、杭州等地中转，时间成本大幅增加。

座谈会上，温州机场集团负责人介绍了机场建设发展和温台直航历史运营情况。温州机场是全国第一座以地方集资建设为主的机场，去年旅客吞吐量达1306万人次，货邮吞吐量12.87万吨，累计通航城市188个，是国家一类航空口岸和全国千万级大型机场之一。近年来机场持续完善国际综合服务中心、通关预约预审、离境退税等服务，口岸保障能力和对客衔接水平不断提升，具备恢复对台客运直航的基础条件。

与会人员围绕推动恢复温台直航面临哪些堵点和解决方案、近期可针对性做好哪些筹备工作、通过经济和文化合作促进直航可采取哪些措施、两岸旅游行业协会如何更好发挥作用等议题，进行了深入座谈交流。

“温州是一座十分美丽、有吸引力的城市。以前两岸直航的时候，温州至台北航线平均客座率达七八成，市场需求稳固。若恢复直航，既节约时间又降低燃油等成本，也能减少碳排放，一举多得。”台湾港务股份有限公司前董事长张志清说。

数据统计显示，2025年，两岸空中往来航班31973架次，运送旅客578.28万人次。2026年上半年，两岸空中直航旅客达313.78万人次，同比增长15%。在目前已恢复直航的15个航点中，大陆航空公司运力投入和旅客承运量约占两岸航线市场份额的三分之二。

来 源：温州日报

原标题： 两岸（温台）空中客运直航座谈会在温州举行 共谋便捷空中路

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com