温州日报 2026-10-10 08:21:40

展会10月9日至11日在温州国际会展中心举办，展出面积超4万平方米，近600家国内外优质参展企业同场亮相，超50个国家和地区的海外行业组织与专业采购商到会洽谈。

温州网讯 “温州泵阀产业链完整，既能供货，也能配套项目。”“我们要从‘卖产品’走向‘建本地、联研发’。”昨天，在温州国际会展中心举办的“世界温州贸促全球”温州—白俄罗斯及中亚地区经贸合作对接会上，专家和业内人士围绕温州泵阀出海路径建言献策。

此次对接会是浙江国际阀门产业链展览会的配套活动之一。展会10月9日至11日在温州国际会展中心举办，展出面积超4万平方米，近600家国内外优质参展企业同场亮相，超50个国家和地区的海外行业组织与专业采购商到会洽谈。

据行业协会介绍，温州泵阀产业目前共有企业近9000家，去年全产业链产值约890亿元，外贸出口额138亿元。数据显示，今年中国对白俄罗斯贸易额增长近三成；今年上半年，中国与中亚五国贸易额达529亿美元，增长6.5%，其中与乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的贸易分别增长约31%和25%。“白俄罗斯是丝绸之路经济带上的‘明珠’，中白工业园‘巨石’已成为‘一带一路’上最重要的物流枢纽之一。”白俄罗斯驻上海总领事亚历山大·舍甫琴科在对接会上表示，欢迎温州企业投资白俄罗斯，借白俄罗斯出海。

出海该从何处着力？现场专家认为，白俄罗斯石油化工、机械制造基础扎实，中亚能源、化工、矿山和基础设施需求旺盛，温州泵阀产业链完整，既能供货，也能配套项目，要努力通过项目配套出海；同时，借助乌兹别克斯坦境外经贸合作区和中白工业园等平台，从“卖产品”走向“建本地、联研发”，推动电气智造延伸链条出海。

不仅如此，农品消费也可双向流通。白俄罗斯的乳制品、牛肉，中亚的亚麻籽、葡萄干、蜂蜜，可以走上温州人的餐桌；温州的鞋服、时尚消费品，可以走进当地商超。目前，温州已在全省率先开辟TIR货运线路新通道，已开通的24条线路覆盖白俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国，运往欧洲腹地比传统铁路快20天。通道通了，合作就近了。

来 源：温州日报

原标题： 近600家企业同场、超50国采购商到会 温州泵阀产业链借展“出海”

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com