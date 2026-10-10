温州康养时尚生活节首日人气爆棚 记者当主播带你沉浸式逛展

温州日报 2026-10-10 08:28:47

昨日，2026温州康养时尚生活节在温州科技广场正式启幕。这场“家门口的康养盛宴”一经亮相，便迎来超高人气。昨晚6点半起，四位主播通过2小时直播，带大家沉浸式逛展：从智慧养老“黑科技”到名医义诊，从适老好物到文旅美食，一站式感受银发生活新场景。

康养时尚生活节开幕，现场人山人海。蒋文广 摄

机器人互动。蒋文广 摄

老人平衡测试及训练。蒋文广 摄

温州网讯 昨日，2026温州康养时尚生活节在温州科技广场正式启幕。

这场“家门口的康养盛宴”一经亮相，便迎来超高人气。昨晚6点半起，四位主播通过2小时直播，带大家沉浸式逛展：从智慧养老“黑科技”到名医义诊，从适老好物到文旅美食，一站式感受银发生活新场景。

智能设备与“医康养护”吸引眼球

直播开始后，主播先来到康养养老机构展位。镜头前，智能平衡评估系统、康复机器人、“医康养护”综合体等逐一亮相，现场人气颇旺。

“这台设备专门测平衡力。”在鹿城馆北谷·温州瓯悦康养中心展位，负责人周大育向主播介绍智能平衡评估系统。他说，老人最怕跌倒，平衡力不好是原因之一。设备不仅能评估，还能用游戏方式帮助训练。主播现场观看老人体验，镜头里评估数据实时呈现。

紧接着，镜头转向温州现代集团——金竹嘉园项目展位。市场部毛兴龙告诉主播，项目主打“医康养护教”五位一体：园区有医院，有医养中心，有康养公寓，还有浙江东方职业技术学院护理专业学生资源。现场推出三天两夜康养体验，70周岁以上免费。

上海悦心健康集团展位前，上肢、下肢康复机器人前围了不少市民。负责人李先生向主播介绍，设备主要面向脑卒中、脑损伤、偏瘫患者，从前期无肌力到后期负重训练都能覆盖。下肢机器人还能监测步长、步频，智能识别行动意图，带患者按轨迹行走。现场演示引来线上观众点赞。

在温州国德养老服务中心展位，负责人李飞辉向主播介绍，该中心内设医疗诊疗中心，主打“医养结合，快乐养老”。正在推进的二级老年医院建成后，还将实现“小病不离床、大病不离院”。

一圈逛下来，主播发现养老康养机构把专业照护、智能设备和活力体验都搬到了现场。

五地康养亮出不一样的精彩

紧接着，主播来到“五地康养馆”，感受各地不一样的精彩。

此次鹿城、瓯海、永嘉、苍南、泰顺五地携本土康养成果集体参展，各个展馆前排起了队。

鹿城馆里格外热闹。国德养老服务中心的趣味游戏机前，市民拿着“国德币”体验，不时传来笑声；北谷·温州瓯悦康养中心的展位前，工作人员正演示北谷图腾AI康动中心和智慧驾驶舱，几位老人凑近端详，边看边问。

瓯海馆内，睦邻老年人颐养中心的展板前，工作人员正向市民介绍失智专区、长护险专区等服务；凯迪仕带来的适老化智能锁吸引了几位阿姨驻足，“忘锁门、丢钥匙，这个确实管用。”一位市民边说边点头。永嘉馆里，楠溪嘉品带来的寿乡生态农特产品摆满展台，试吃的人络绎不绝。

苍南馆飘着淡淡药香。百年老字号长生老号的展台前，九制黄精、养生茶、药膳汤包一字排开，市民一边品尝一边询问功效，沉浸式药食同源体验场景让人挪不开步。泰顺馆的康养美食品鉴区同样排起长队，几位市民正低头挑着泰顺猕猴桃，直夸“这个甜”。

银发好物藏着好多“黑科技”

“您能为直播间的观众们演示一下‘幸福颐养超市’是怎么下单的吗？”在华数传媒温州分公司（温州中广）展位，工作人员夏仁剑打开小程序对着镜头开始滑动。“这里有15个大类3400多项服务，像居家清洁、康复指导都能实现，一站式满足温州老年人的养老需求。”

在温州华仕福健康科技有限公司展位，现场负责人陈平接过主播的麦克风对着镜头说道：“这些分别是一字扶手、L形扶手、135度扶手、T形扶手、U形上翻扶手，全都有。”对着镜头，陈平还细致展示了不同扶手的操作手法。

“如果老人遇到紧急情况，只要按下这个圆盘，一键就能呼救。”中国电信温州分公司现场工作人员黄予向线上观众详细介绍“一键通”居家养老服务平台的运行流程。在直播画面中，弘扬管家服务现场演示无障碍专车与电动爬楼机，鲲步机器人科技展示“千步稳”踝关节训练器如何辅助行动障碍人群进行康复训练，引来不少现场市民驻足观看。

一路逛下来，主播不禁感叹：面向老年群体的康养产品里，竟藏着这么多“黑科技”。

金融惠民福利送不停

干货满满、福利多多！康养时尚生活节金融服务板块凭借满满的诚意与独特的体验圈粉无数。主播一路走来，展区集结银行、保险、证券等金融机构，紧扣大众核心养老服务需求，量身打造专属养老金融产品，同时把趣味互动游戏、接地气的金融知识普及，实打实的惠民福利搬到现场。

作为本次康养时尚生活节的支持单位，交通银行温州分行展位前人气居高不下，惠民福利诚意十足，不少市民专程前来打卡领取。持有交行借记卡、信用卡的市民，在指定商户绑定卡片满20元支付领取40元无门槛代金券吸引了不少市民。

各大银行特色服务各有亮点——工行温州分行展位前，不少中老年市民认真咨询养老财富配置方案；农行温州分行展位同样人气高涨，市民咨询个人养老金账户开户条件、税收优惠政策和办理流程；温州银行展位工作人员则是细致普及金融消费者权益保护知识；兴业银行温州分行展位，不少长辈在了解特色“安愉课堂”服务，感受温情康养金融服务。在中国人寿温州分公司展位，市民详细咨询长护险相关政策、保障范围和办理方式，同时体验“80岁老龄模拟”，切身体会老年人生活的不易。

不同于传统的金融宣讲，本次金融展区全程寓教于乐、边逛边学，把专业的金融知识，转化为通俗易懂的现场讲解、趣味满满的互动体验、人人可参与的惠民活动，让金融知识普及不再生硬、养老服务更有温度。

非遗手作与老酒新瓷齐圈粉

主播在乐活生活板块，带着线上观众“云逛展”。镜头前，非遗手作、老酒新瓷与老报纸体验交织，现场气氛热烈。

“大家看，这是一张专属生日报纸。”在温州日报媒介素养研学基地展位，讲解员伊大林正向观众展示纪念报。主播现场体验了非遗拓印——喷水、敲打、上墨，市民也可体验制作一张老报纸、明信片。关注公众号上传图片即可免费制作，还能现场拍摄排版，制作生日当天的纪念报，这种沉浸式玩法吸引不少市民驻足。

随后，镜头切入非遗老酒汗展位。温州老酒汗控股有限公司总经理蒋永良举起这款名为“陈七”的温州老酒汗介绍道，该产品已先后亮相几场国际烈酒大赛，百年老酒正加速“走出去”。

在瓯忆新瓯窑展位，负责人姜立秋拿起一款百福杯向观众推介：“高温1300摄氏度烧制，又轻又实用，寓意百福健康。”今年，瓯忆除了带来主打实用与性价比的健康瓷，还创新推出正念泥塑体验。姜立秋坦言，现代人工作压力大、易焦虑，品牌联合温州医科大学附属康宁医院，将瓯窑非遗与心理疗愈相结合，让参与者借揉捏泥土释放情绪。原来，非遗不再只是展品，更是治愈内心的媒介。

瓯味风物与德乡特产受热捧

晚上8点，文旅美食区早已人头攒动，主播也来蹭一下这里的烟火气。

德乡仪陇展区内，工作人员陈孙祥正忙着给市民介绍来自四川南充仪陇县的农特产品。“这款高山香米今天卖得最好，米粒晶莹修长，蒸煮后饭香浓，炒饭、煲仔饭都合适。”一旁的客家牛肉选用仪陇黄牛腱子，兔肉干则来自农户散养，非遗松花蛋采用传统手工发酵、无铅工艺，丁缸鸭则在缸中腌制发酵而成。“考虑到温州人不太吃辣，有的产品还特意准备了酱香和原味两种口味。”

一旁的岗叉楼展位前，销售总监张路峰忙得没停过。“下午2点开卖，营业额已经做到5000元左右，大大超出预期。”他介绍，岗叉楼主打“温州八大特产一站买齐”，鸭掌、酱油鸭、熏鸡、鸭舌、酱油肉一应俱全。

另一边的喜牛食品展位同样人气火爆。公司总经理陈圳带来了鲜卤牛肉干等招牌产品，口感有嚼劲、越嚼越香，属于瑞安非遗技艺。他透露，现场购买的外地朋友也不少。

晚上8点半，主播看到不少市民拎着大包小包，边逛边尝。

公益义诊区涌动浓浓温情

名医零距离，助老有温度！主播走进公益活动、义诊区，处处都能感受到关爱与温情。这里集结了温州市中医院“专家天团”与多支爱心志愿队伍，他们用零距离的专业服务圈粉无数。

“阿婆，您平时一个人住，心里有啥烦闷的，都可以跟我们说说。”在温州市心理咨询师协会“红色心家园”志愿服务队摊位前，志愿者正轻声安抚一位独居老人。除了心理疏导，隔壁中国电信爱心翼站志愿者服务队也忙得热火朝天。志愿者一边为老人贴手机膜，一边手把手教视频通话、线上缴费，还反复叮嘱反诈要点。温州鹿城口腔医院展位前，医护人员正低头为长者检查牙周；鹿城区弘孝亭义工队则为行动不便的长者调试护膝、助行护具，把关爱落到每个细节。

主播看到，名医义诊区人气爆棚。温州市中医院派出豪华阵容——浙江省名中医朱小区，温州市名中医陈凌、赵东瑞、支英豪、周斌等专家联袂到场，覆盖睡眠情志、皮肤病、康复神经、肝胆脾胃、肿瘤等多个专科领域，为市民提供零距离诊疗服务。

温州市中医院护理团队针对市民常见的失眠、各类痛证等症状，现场展示了耳穴贴压、百笑灸、刮痧疗法等中医特色技术，吸引众多市民驻足体验。

精彩仍在继续！本次康养时尚生活节将持续至10月12日，开放时间为每日14:00—21:00，期待市民前来打卡体验。

来 源：温州日报

原标题： 温州康养时尚生活节首日人气爆棚 记者当主播带你沉浸式逛展

记者集体采写

本文转自：温州新闻网 66wz.com