网传“2026高考答案”系谣言（2026·06·12）

中国互联网联合辟谣平台 2026-06-12 18:42:18

辟 谣 网传“2026高考答案”系谣言

详情：近日，安徽省潜山市市民刘某为博取流量、制造网络热点话题，利用个人账号在微信群内编造、散播“2026高考答案”不实信息，引发大量网民转发讨论，造成不良网络社会影响。当地公安机关巡查发现相关线索后，第一时间联合属地派出所开展核查。经查，刘某发布的“2026高考答案”相关内容纯属凭空捏造。到案后，刘某对自己散布虚假谣言的违法事实供认不讳，警方已依法对其予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

辟 谣 “四川某中学有学生作弊被拘留、三年内禁止参加考试”系谣言

详情：近日，有网民在社交平台发布“学生作弊被抓获、处以拘留、三年内不得参加考试”信息，引发关注。经当地公安机关查实，廖某为博取网络关注、提升个人网络热度，未对信息进行任何核实，在无事实依据的情况下编造虚假信息、发布扩散。该不实信息发布后，引发多名网民猜测和转发，扰乱正常秩序。廖某对编造、传播网络谣言的违法事实供认不讳，已被公安机关依法作出行政处罚。（来源：四川互联网举报辟谣平台、高坪公安）

科 普 “全身喷上，冻得直哆嗦”，这类“降温神器”能用吗？

详情：社交媒体上，一些网友晒出使用“清凉喷雾”却导致皮肤冻伤的体验。这类产品安全与否，取决于成分、使用方式以及个人皮肤状态。市面上的清凉喷雾大多包含薄荷脑、乙醇等。如果不当使用或长期频繁使用，存在风险。

首先，含推进剂（烷烃类）的产品若近距离、长时间直接喷洒或集中喷洒在同一部位，会因汽化吸热过度导致皮肤冻伤。初期表现为皮肤苍白、麻木和刺痛，严重时可出现水疱、皮肤坏死，甚至遗留疤痕或色素异常。反复冻伤还会损伤皮肤屏障，导致皮肤变得敏感，出现反复红斑，遇冷遇热都易感不适。

其次，含乙醇的产品对皮肤有明显的刺激性，会破坏皮肤表面的皮脂膜，造成皮肤干燥、脱屑、屏障受损。少数人会对薄荷脑过敏，引发接触性皮炎，长期使用会让皮肤变得脆弱敏感，容易出现泛红、瘙痒、刺痛，导致皮肤屏障损伤，对后续使用护肤品及外界刺激的耐受度大幅下降。反复接触还可能使过敏反应加重，甚至转为慢性皮炎。

此外，高浓度薄荷脑对眼周和黏膜刺激性很强，容易造成眼部充血和感染等问题。不建议儿童、老年人、皮肤敏感、有基础病等人群使用此类产品。

夏季防暑降温，应理性选择产品。温和的物理降温方式，配合充足补水和有效防晒的安全防暑更重要。（来源：“新华网”微信公众号）

通 报 中央网信办举报中心开设“涉AI应用乱象举报专区”

详情：为配合“清朗·整治AI应用乱象”专项行动，进一步规范AI服务和应用，促进行业健康有序发展，切实保障公民合法权益，中央网信办举报中心自2026年6月起开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。受理范围主要包括生成合成内容标识落实不到位、制作发布虚假不实和暴力低俗信息等14类问题。

一、受理范围

（一）AI应用服务违规类

1.未按规定履行大模型备案登记义务

2.AI平台安全和审核过滤能力不足

3.大模型训练语料安全问题

4.AI数据投毒问题

5.生成合成内容标识落实不到位

6.滥用AI技术开展违法违规活动

7.开源模型安全管理不到位

（二）AI信息内容乱象类

1.利用AI“魔改”经典、生成“数字泔水”

2.制作发布虚假不实信息

3.假冒仿冒他人

4.制作发布暴力低俗等不良信息

5.侵害未成年人权益

6.利用AI“托管”从事网络水军活动

7.AI产品服务和应用程序违规

二、受理方式

举报电话：12377

举报网址：www.12377.cn

官方微博、微信公众号：全国网络举报

举报客户端：网络举报

希望广大网民主动发挥社会监督作用，积极参与网络生态治理，踊跃举报相关问题，共同维护清朗网络空间。（来源：“网信中国”微信公众号）

来 源：中国互联网联合辟谣平台

本文转自：温州新闻网 66wz.com