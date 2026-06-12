温州发布 2026-06-12 09:17:27

温州市府东路过江通道工程第一阶段施工将于2026年6月12日至2027年5月3日实施。期间府东路（瓯江路至聚园路段）全封闭，禁止车辆行人通行。江滨路口北半幅设双向两车道保通，南北向车辆需绕行上陡门路等，东西向大型车辆建议绕行瓯江路。

为推进温州市府东路过江通道工程建设，完善区域路网布局、缓解瓯江南北交通压力，助力温永一体化发展与瓯江科创大走廊建设，根据工程总体施工计划，江滨路口节点改造工程将分三个阶段实施。现将第一阶段施工及相关交通管制、通行绕行事宜公告如下：

施工时间

2026年6月12日至2027年5月3日

施工范围及作业内容

在原来府东路封闭施工的基础上，本次新增施工作业面占用江滨路口南半幅开展作业。府东路北段（江滨路以北段）实施基坑地连墙、工程桩施打、坑底加固等施工；府东路南段（江滨路南半幅及以南段）开展沉井施工、管线迁改、基坑围护桩、坑底加固及地面道路施工。

交通管制及保通方案

封闭路段：施工期间，府东路（瓯江路—江滨路段）、府东路（江滨路—聚园路段）全路段封闭，禁止车辆及行人通行。

保通道路：江滨路口北半幅设置临时保通道路，采用双向两车道模式通行，保障东西向交通基本运转。

保通道路示意图

车辆绕行指引

南北向车辆：请绕行上陡门路、惠民路、瞿屿路、华光路通行。

东西向车辆：小型车辆可经由江滨东路北半幅保通路段正常通行；大型车辆建议绕行瓯江路、黎明西路。

绕行建议

温馨提示

本次府东路过江通道工程是温州市重点民生工程，建成后将有效提升瓯江南北通行能力，便利沿线居民出行，推动区域互联互通。施工期间将对周边交通及沿街单位、居民出行带来不便，敬请广大市民理解与支持。

请广大交通参与者提前规划出行路线与出行时间，行经施工区域及保通路段时，请严格遵守交通规则，留意现场交通标志、标线，减速慢行，自觉服从现场管理人员指挥，注意出行安全。

来 源：温州发布

原标题： 6月12日起，府东路过江通道施工！出行有调整

本文转自：温州新闻网 66wz.com