温州都市报 2026-06-13 08:57:00

随着2026年高考结束、中考临近，浙江省温州市面向全国应届中、高考考生推出暑期文旅优惠“大礼包”。即日起至8月底或9月初，考生可凭本人准考证及身份证等有效凭证，免费或优惠游览雁荡山、楠溪江、百丈漈—飞云湖等多个重点景区，同时享受部分住宿、餐饮及二次消费项目的折扣。

温州网讯 随着2026年高考结束、中考临近，浙江省温州市面向全国应届中、高考考生推出暑期文旅优惠“大礼包”。即日起至8月底或9月初，考生可凭本人准考证及身份证等有效凭证，免费或优惠游览雁荡山、楠溪江、百丈漈—飞云湖等多个重点景区，同时享受部分住宿、餐饮及二次消费项目的折扣。

雁荡山风景名胜区（6月10日至8月31日）：灵峰日景、灵峰夜景、大龙湫、灵岩、方洞、三折瀑、雁湖、显胜门、羊角洞等景区对全国中、高考考生免费开放。

楠溪江风景名胜区（即日起至8月31日）：苍坡古村、丽水街、崖下库免首道门票；龙湾潭国家森林公园、石桅岩免首道门票，二次消费项目及皮划艇漂流享5折优惠；永嘉书院首道门票享5折优惠。

百丈漈—飞云湖景区（刘伯温故里景区—百丈漈）：即日起至9月1日，全国应届中、高考考生凭准考证、身份证、大学录取通知书或学信网相关凭证等材料，可免首道门票。

此外，鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、乐清市、瑞安市、文成县、平阳县等地也同步推出了面向考生的景区、住宿及餐饮优惠活动。

值得一提的是，全国多地景区陆续推出针对应届中、高考考生的门票优惠政策。北京、河北、河南、山西、山东、四川、江苏等省份的多家景区明确，考生凭本人准考证或录取通知书，即可享受免票或半价入园待遇。

北京怀柔水长城景区、凤凰岭景区均规定，6月10日至8月31日期间，全国应届中高考考生凭准考证可免门票入园。中央电视塔推出每日100名免票名额，考生可通过官方小程序预约“逐梦票”免费登塔。延庆区《梦华长城》实景演出剧场即日起至7月31日对考生本人免费，同行家属享半价。

河北邢台崆山白云洞、英谈古寨及承德金山岭长城等景区，6月10日至8月31日期间对考生免门票。石家庄黄金寨景区优惠期更早，从5月20日持续至8月31日，考生免入园门票，并可选购优惠套票。

山东济南灵岩胜境、红叶谷景区，青岛崂山风景区，淄博红叶柿岩旅游区均面向考生免票，优惠时间覆盖6月至9月。四川黄龙景区对徒步上山的考生免票，大邑刘氏庄园博物馆、海螺沟景区亦对考生免费开放。江苏三国水浒城、薛福成故居及南京夫子庙—秦淮风光带内6个景点，同样凭准考证免票入园。

具体优惠时间和入园要求以各景区官方公告为准。

来 源：温州都市报

原标题： 毕业旅行“免票清单”来了

从温州雁荡山到北京水长城，2026年中高考生凭准考证可畅玩这些地方

记者 小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com