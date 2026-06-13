潮新闻 2026-06-13 09:55:56

单套面积30至70多平方米，最高可享40%租金优惠……近日，龙港市首个由国企市场化运营的保障性租赁住房项目上线投放，首批936套优质房源将于6月22日开放申请。

邓雨薇 摄

据公示信息，龙港此次上线的保障性租赁住房房源位于朝阳小区、强城公寓，主要户型为一居室、两居室。走进朝阳小区，楼栋环境整洁有序，户型通透规整。据了解，该小区共计546套保障性租赁住房，单套建筑面积32至35平方米，均配齐家具、家电等基础生活设施，租客无需额外装修、添置设备，即可拎包入住，全方位满足独居青年、新市民的日常居住需求。另据公示信息显示，在强城公寓可供选择的390套房源中，单套最大达70多平方米。

邓雨薇 摄

“根据国家和省市有关政策，对在龙港工作、有社保和劳动合同、没有房子的人员，可享受20%租金优惠。如果在龙港本地缴纳公积金的，还可以享受20%优惠。”龙港市城发集团资产管理部副经理毛传挺介绍，本次保租房申请门槛亲民、覆盖群体广泛，不限户籍，核心面向全体在龙港稳定就业、创业的人员，真正让普惠安居政策惠及每一位城市建设者。

邓雨薇 摄

记者了解到，这批保障性租赁住房将于6月22日正式开放申请，并根据房源朝向、楼层、户型、面积实施一房一价，有居住需求的市民届时可关注申报。此次保障性租赁住房集中上线，不仅有效补齐城市保障性住房供给短板，缓解新市民、青年人“租房难、租房贵”问题，更以暖心安居政策留住人才、稳住劳动力，为龙港城市高质量发展注入持久民生动能。

来 源：潮新闻

原标题： 最高可享40%租金优惠 龙港936套优质房源将开放申请

共享联盟·龙港 邓雨薇 方崇杰 记者 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com