潮新闻 2026-06-13 09:57:00

塘河碧波之上，青龙、小青、黄龙、白龙齐发，锣鼓震天。桨落水花翻涌，激起两岸声声喝彩。人群中，一名身身白色队服、满头黄发、黝黑肤色的外籍年轻人格外显眼。他就是来自加纳的Gideon，已连续三年跟着瑞安莘塍街道中村的龙舟队参加上水竞渡，村民们早已习惯了他的身影，亲切地唤他“Gee”。

塘河碧波之上，青龙、小青、黄龙、白龙齐发，锣鼓震天。桨落水花翻涌，激起两岸声声喝彩。

人群中，一名身身白色队服、满头黄发、黝黑肤色的外籍年轻人格外显眼。他就是来自加纳的Gideon，已连续三年跟着瑞安莘塍街道中村的龙舟队参加上水竞渡，村民们早已习惯了他的身影，亲切地唤他“Gee”。这位外籍青年，不仅流利的普通话张口就来，偶尔还会蹦出几句地道的瑞安方言。

6月11日，莘塍各村十余支龙舟队伍整装完毕。龙舟还没上水，Gee已早早赶到河边做起热身拉伸。怕拖了村里年轻人的后腿，他一周前就开启了“赛前魔鬼训练”，每天长跑储备体能。“第一年刚上水时真是吃不消，划完就躺了一整天。”即便常年健身，Gee仍感慨龙舟对力量、耐力、节奏以及团队协作的要求很高，每年开赛前夕，队里的长辈们还会特意带着他集中训练，帮他调整状态、磨合节奏。

图源：共享联盟·瑞安

Gee来到中国已经14年，来瑞安工作也已有3年，目前在瑞安一所国际幼儿园工作，是一位不折不扣的中国文化爱好者。在大学课堂上，他就听闻了龙舟的故事，心底一直盼着能看看这条“中国龙”。一次和同事聊起这份向往，同事二话不说为其热心牵线，从此“一划不可收拾”。

瑞安龙舟素有“走亲”传统，各村龙舟友好互访，看望亲友。当日，Gee所在的“张龙”行至各村“走亲”时，岸边群众挥舞国旗、载歌载舞、奏响乐曲，满满的热情扑面而来，深受感染的Gee情不自禁站起身，随着龙舟鼓点舞动。

“Hello Hello！”面对沿途村民地挥手问候，他笑着热情回应。“热烈、狂欢、包容、合作，还有浓浓的家国情怀，这就是我感受到的瑞安龙舟文化。”Gee感慨，岸上的热忱与舟上的同心汇成了一股不可言状的力量，让龙舟文化越走越稳、越传越远。

图源：共享联盟·瑞安

在瑞安，爱上龙舟的外籍友人远不止Gee一人。从为瑞安龙舟倾情代言的意大利汉学家唐云，到驾舟逐浪的乌克兰媳妇，再到连续三年参与竞渡的加纳友人Gee……曾经，划龙舟是本地群众自娱自乐的民俗活动；如今，吸引了外籍友人主动参与、深度融入。莘塍街道党工委委员郭金雷说，这是文化吸引力的体现，也是文化输出的升级，瑞安龙舟这张特色文化名片，正借着开放包容的姿态，被更多人看见、喜爱与传承。

“欢迎他来，他现在是村里最亮的‘黑马’。”龙舟队的负责人张余胜笑着说，他们每年都会提前邀请Gee，瑞安始终敞开怀抱，期待更多海内外的朋友走近龙舟，了解瑞安。

来 源：潮新闻

原标题： 村里来了“国际划手”！加纳小伙连续三年赴约瑞安龙舟

共享联盟·瑞安 贾洁楠 张森

本文转自：温州新闻网 66wz.com