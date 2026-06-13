瓯海发布 2026-06-13 10:50:00

随着盛夏临近，温州乐园奇妙美人鱼水世界6月12日正式开园，将营业至8月31日。今年园区在遮阳降温、餐饮服务、亲子安全等方面全面升级，并开放夜场，为市民游客带来一场清凉、惬意又安全的“海洋探险”之旅。

随着盛夏临近，温州乐园奇妙美人鱼水世界6月12日正式开园，将营业至8月31日。今年园区在遮阳降温、餐饮服务、亲子安全等方面全面升级，并开放夜场，为市民游客带来一场清凉、惬意又安全的“海洋探险”之旅。

漫步园区，棕榈、芭蕉等热带植物与两座人工山体相映成趣，大罗山自然山景尽收眼底。园区以“海洋探险”为主题脉络，打造沉浸式雨林景观。近20个经典水上游乐项目涵盖刺激与亲子两大场景：“大喇叭”高速旋转、“造浪池”巨浪翻涌、“瀑跃极限”飞速穿越、“章鱼滑道”竞速比拼、“快漂河”随波逐流……无论是年轻人打卡还是亲子同乐，都能找到心头好。针对夏季高温游玩的痛点，园区在原有基础上大幅增加了遮阳设施。“整个园区我们增加了大概60%以上的遮阳设施，同时增设了水雾系统。游客在游玩或走路过程中，既能遮阳也能降温，避免过分炎热。”奇妙美人鱼水世界总经理陶少龙介绍道。

为满足游客夜间纳凉玩水的需求，7月1日起，奇妙美人鱼水世界将开放夜场，营业时间延长至晚上9点。值得一提的是，今年园区特别注重低龄儿童的安全体验，小水寨区域采用了软硅胶地贴，增加了婴幼儿玩耍的安全性。这一细节升级，让家长们可以更放心地带孩子享受亲子戏水时光。

来 源：瓯海发布

原标题： 遛娃好去处！温州乐园奇妙美人鱼水世界开园

本文转自：温州新闻网 66wz.com